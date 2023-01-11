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«КП»:

- Город Артемовск, он же Бахмут мы успешно штурмуем. Соледар почти освободили. Какой-то перелом пошел в спецоперации? К примеру, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, хоть и позитивно настроен, считает, что это еще не перелом.

Юпий Подоляка:

- Абсолютно согласен с Александром. Это не перелом. Начнем с того, что Соледар и Артемовск или Бахмут – это не основная наступательная операция, насколько я понимаю, которую российское командование готовит в зимнюю компанию. Это, можно сказать, перемалывание резервов и отвлекающая кампания, которая должна в первую очередь лишить противника инициативы и сил для того, чтобы парировать главный удар. Но все равно потеря Артемовска и Соледара нанесет Киеву потери психологические. Надломит его, это тоже важная задача. Но повторю, и Коц, думаю, тоже в курсе – это не главная наступательная операция, которая предполагается в этой зимней кампании.

ОСНОВНОЙ УДАР — ГДЕ И КОГДА ЖДАТЬ

«КП»:

- Может, вы уточните, где тогда главные направления? И когда мы там начнем наступать?

Подоляка:

- Я очень надеюсь, что в течение января мы об этом узнаем. Но это лишь мое предположение. На самом деле я за это больше всего переживаю. Потому что под Артемовском, под Соледаром работает в основном ЧВК «Вагнер», там все хорошо отлажено. А наши регулярные части, где теперь много мобилизованных, в масштабных наступлениях пока не участвовали.

А где главное направление удара... Дело ведь не в направлении, дело в результате.

«КП»:

- Хорошо. Какой результат для нас можно будет считать победным?

Подоляка:

- Разгром вооруженных сил Украины. Потому что, давайте вот честно, сейчас в Киеве рассказывают, что Украина не Россия, но если внимательно посмотрим, они просто выстраивают альтернативную Россию. Колониальную такую Россию, придаток Запада. Именно по этой причине Запад и помогает этому проекту. И пока у этого проекта есть армия, он будет угрожать настоящей России. Потому что его конечная цель - колонизация вообще всего постсоветского пространства.

МОБИЛИЗАЦИЯ И СУРОВИКИН СВОЕ ДЕЛО СДЕЛАЛИ

«КП»:

- Тем не менее, пошли успехи в спецоперации после долгого топтания на месте и даже отводов войск. Пошло продвижение… С чем это связано? Суровикин изменили тактику?

Подоляка:

- И тактика изменена, и наконец-то начали воевать по науке, а не вопреки. Если, допустим, мы стоим в обороне, значит, выстраиваем эту оборону эшелонированно, с окопами, с системами огневых точек…

Если мы посмотрим на причины нашего ухода из Балаклеи и Изюма, то увидим, что все они были потому, что мы игнорировали военную науку. Мы стояли в обороне, но вроде бы готовились к наступлению. И не строили точки сопротивления, не ставили минные поля. У нас разрывы между узлами обороны были по 10-15 километров, без окопов, без ничего. Конечно, противник проходил их за 20 минут к нам в глубокий тыл. Вот и получили результат.

Сейчас, после назначения Суровикина командующим, везде, где мы не предполагаем в ближайшее время наступать, выстроена эшелонированная оборона. Как это работает мы видим под Кременной, под Сватово. Противник там много раз пытался прорвать оборону, но ничего не вышло. То есть, мы наконец-то начали воевать по правилам.

Второй важнейший момент – конечно, мобилизация. Потому что воюй - не воюй по правилам, а если солдат нет, все равно тебя обойдут. Мы насытили свои линии обороны бойцами и техникой. И сразу успехи у противника ушли.

Подготовил Иван Грачев

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