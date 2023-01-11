Бои за Соледар стали для украинской армии адом. Что будет дальше

Бойцы ВСУ на позициях под Соледаром, ДНР. Фото: REUTERS

«Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои», - такое заявление основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовал телеграмм-канал его пресс-службы. Кроме того, Пригожин заявил о взятии соляных пещер в Соледаре: в подтверждение он опубликовал селфи с бойцами «Вагнера» в одной из таких пещер. Пригожин также пообещал позже сообщить о количестве плененных боевиков ВСУ.

Это заявление стало фактическим объявлением о контроле над Соледаром – важном узле в системе обороны Артемовска. Российские войска взяли город в полукольцо, однако ВСУ продолжает оказывать ожесточенное сопротивление. Как признал главный украинский пиарщик Алексей Арестович, в какой-то момент оборонявшие Соледар части дрогнули и побежали.

«Сейчас не бегут, но были нестойкие товарищи, которые бежали», — заявил он в эфире одного из Youtube-каналов.

Не бегут, потому что отступают. Накануне вечером стало известно, что российские войска обстреливают трассу Артемовск-Соледар. Это единственный путь снабжения украинской группировки в городе, при дефиците боеприпасов сопротивление становится абсолютно бесперспективным. И сопротивление ВСУ, по всей видимости, это попытка не удержать город, а прикрыть отход.

Дым от боевых действий в Соледаре, январь 2023 года. Фото: REUTERS

Бои за Соледар стали для украинской армии настоящим адом. Накануне известный военкор Александр Сладков рассказал в эфире радио «Говорит Москва» о том, что ВСУ несут огромные потери: противник теряет личный состав, танки, боевые машины пехоты. Накануне вечером и украинские телеграмм-каналы со ссылкой на источники сообщили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил Зеленскому о «критической ситуации» в Соледаре и настоял на выводе украинских подразделений из города. На фоне победных заявлений, которые Киев регулярно скармливает Западу, это было трудное решение.

Однако угроза окружения грозила настоящей катастрофой, пришлось из двух зол выбрать меньшее. Тем более, что на Украине обстановка на этом направлении вызывала все большее недовольство: в соцсетях появлялись регулярные посты украинских солдат о том, что командование бросило их в соледарской мясорубке на произвол судьбы.

Как заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, после освобождения Соледара откроются хорошие перспективы и для освобождения Артемовска. А очистка Артемовска, в свою очередь, будет означать взлом, наверное, одной из самых мощных линий обороны ВСУ в ДНР. Для российских войск откроется прямой путь на Краматорск, Славянск – города, которые можно назвать ключом к освобождению всей территории ДНР.

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