Виктор Бут с женой - про американскую тюрьму и расклад сил на СВО: Прямая онлайн-трансляция

Виктор Бут. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Российский предприниматель Виктор Бут, вернувшийся на родину после долгих лет заключения, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказывает про американскую тюрьму, а также прокомментирует ход специальной военной операции на Украине. Вопросы бизнесмену и его жене задают журналисты «Комсомольской правды» Александр Гамов и Дина Карпицкая.

Напомним, Виктора Бута арестовали в 2008 году в Бангкоке, где его обвиняли в незаконной торговле оружием, а также в пособничестве радикальной колумбийской группировке. Позже российский гражданин был экстрадирован в США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы.

В декабре прошлого года Виктор Бут был освобожден из тюрьмы, где провел уже 12 лет, и в рамках обмена заключенными вернулся в Россию. Как писал сайт KP.RU, предприниматель был обменян российскими властями на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая отбывала в России тюремный срок за перевозку наркотиков.