В Росздравнадзоре назвали две причины временных перебоев с лекарствами в аптеках

Росздравнадзор выступил с предупреждением для пациентов и врачей. В аптеках возможны временные перебои с отдельными лекарствами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росздравнадзор выступил с предупреждением для пациентов и врачей. В аптеках возможны временные перебои с отдельными лекарствами. Причины - повышенный спрос и связанные с ним «логистические проблемы поставщиков и производителей». Попросту говоря, дистрибьюторы не справляются с валом заказов. Ведь заболеваемость гриппом, ОРВИ и ковидом по-прежнему высокая. Кроме того, после активного празднования на зимних каникулах у части людей обострились хронические заболевания. А еще именно сейчас начинают проявляться осложнения того же гриппа у переболевших накануне Нового года.

Похожая ситуация и за рубежом. Там тоже из-за повышенного спроса не хватает медикаментов в аптеках. Так, в Великобритании дефицит простейших таблеток для снижения температуры и порошков от кашля. В США пропадают препараты для больных астмой, лечения герпеса, антибиотики широкого спектра действия.

В Росздравнадзоре заверили, что «дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации». В то же время именно сейчас могут активизироваться мошенники, заявили в ведомстве. И назвали признаки поведения аферистов:

- они предлагают быстро доставить необходимое вам лекарство по цене, которая значительно отличается от привычной: сильно завышена или занижена;

- просят внести предоплату в размере от 50 до 100% стоимости лекарства.

Чтобы не лишиться денег, заказывайте медикаменты только с оплатой при получении. И только в проверенных аптечных организациях, советуют специалисты. Если у вас есть сомнения - можно позвонить на «горячую линию» Росздравнадзора: 8 800 550 99 03

С учетом того, что возможны временные перебои с отдельными лекарствами, пациентам стоит советоваться со своим лечащим врачом - чем можно заменить назначенный препарат. Какие возможны варианты - подробно в памятке «КП».