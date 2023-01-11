Главные итоги битвы за Соледар: крупнейшая победа, подвиг бойцов и черные мешки для Украины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Типичная реакция кострюлеголовых на потерю Соледара у меня в личке*: «Магучая рассея. Соледар не можуть взяти пів року**... Ахах...»

Это мне пишут из страны, которая с боем не взяла ни один крупный город. И просто пользовалась плодами наших ошибок.

Те, кто сейчас пытается приуменьшить масштаб успеха в Соледаре, сравнивая его с потерями территорий в Харьковской и Херсонской областях, мягко говоря, лукавят.

Да, по площади это несоизмеримые масштабы. Но и Херсон, и Изюм, и Купянск были оставлены фактически без изнурительных позиционных боев. А значит и без катастрофических потерь с нашей стороны.

В Соледаре же полгода перемалывались боеспособные части ВСУ. Киев бросал на удержание города все новые и новые бригады, которые покидали зону боевых действий в кузовах пикапов и черных мешках.

Солдат ВСУ поправляет магазин с патронами во время затишья в битве за Соледар, 10 января 2023 г. Фото: REUTERS

Да, Соледар - это маленький городок на подступах к мощнейшему узлу украинской обороны - Артемовску. Но здесь ВСУ было нанесено, пожалуй, крупнейшее поражение (в живой силе) со времен Мариуполя. И в этом основной успех соледарского противостояния.

*Личка — личная страница в соцсетях

**Пів року — пол года по-украински

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