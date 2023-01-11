Известный ведущий прервал молчание и раскрыл правду об изгнании Ивана Урганта

Передача "Вечерний Ургант" до сих пор не вышла в эфир Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ведущий Вячеслав Манучаров в последнее время часто высказывается в адрес звездных коллег по шоу-бизнесу. Как известно, артист поддержал спецоперацию России на Украине. А некоторое время назад он неожиданно обратился к Ивану Урганту.

Вячеслав Манучаров решил высказаться об Иване Урганте. Шоумен порассуждал, почему передача "Вечерний Ургант" до сих пор не вышла в эфир. Он считает, что шоу слишком часто показывало иноагентов и людей, далеких от русской культуры.

"Иван Андреевич, можно сколько угодно кокетливо жаловаться на изгнание из федерального эфира, но, если бы не полное единодушие народа в вопросе отношения к таким звездам, как вы... то ваша чудная программа уже давно была бы в эфирной сетке... Вообще редкая программа на отечеством телевидении может похвастаться таким количеством иноагентов в эфире, как ваша. Потрудились на славу!" - заявил Вячеслав Манучаров.

После этого он упрекнул Урганта в том, что его слишком часто приглашают вести "банкеты, премии и корпоративы". И отметил, что за всем этим блеском Ургант, вероятно, забыл, что "Россия - это не полоумные московские хипстеры вроде Гудкова и переколотые ботоксом дамы с сумками за 1,5 миллиона рублей, которые мыслят только категориями личного комфорта, и уж точно не заботятся исторической перспективой своей Родины".

Как отметил Вячеслав, Россия всегда славилась патриотами. "Они не смотрят «модных» блогеров, которых вы любили приглашать в свою студию, не слушают «хайповых» артистов типа Дани Милохина, которые пели у вас в программе под ваши аплодисменты, и не смеются над «остроумными» пародиями члена вашей креативной команды Гудкова. Хотя, подозреваю, вы над его «шедеврами» вроде недавнего «Я узкий» всегда искренне хохотали", - рассуждает Манучаров.

По его мнению, патриотичным россиянам нравится, когда страну любят. "Уважают ее традиции, веру и культуру, а не смеются над всем этим ради теплого места, хайпа и бабла. Поэтому в телевизоре вас не хотят видеть не злые чиновники или коварные завистники, к которым вы, наверное, относите и меня, а люди. Люди нашей страны не хотят видеть вас в эфире главного канала страны. Вы стали чуждым элементом, который отторг коллективный иммунитет. Понимаю, после стольких лет на небосклоне это трудно понять и принять", - резюмировал артист.