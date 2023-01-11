«Люди начали выходить из подвалов»: Как Соледар встречает русских военных

Дым от боевых действий в Соледаре, январь 2023 года Фото: REUTERS

Успех российских бойцов в боевых действиях за Соледар приковал внимание россиян к ситуации в городе. По информации Минобороны России: «Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе». Но информации из самого Соледара нет почти никакой. По рассказам местных, в городе сейчас нет ни связи, ни Интернета. Однако KP.RU удалось узнать из первых уст, как люди встречают наших военных и что происходит на улицах.

«ИЗБИВАЛИ ЗА РУССКУЮ ФАМИЛИЮ»

Покидать Соледар местные жители, по их словам, начали, когда в город зашли ВСУ. Многим вынужденно пришлось оставить свои дома и уехать в Россию. Одна из таких горожанок Яна Степецкая. Девушка уже пять лет живет в Санкт-Петербурге.

- Там была плохая экономика, обучение только на украинском языке, историю начали переписывать, - вздыхает Яна. – Появился национализм, а мне русская душа ближе. Когда в город в 2014 году зашли военные с западной Украины, они говорили, что всех нас убьют, перевезут свои семьи жить на плодородную землю. Началась отмена русского языка, хотя мы все больше русскоязычный народ. Я сама видела, как они обворовывали квартиры и дома людей. Тех, кто был за Донецк, ловили и издевались над ними. Моего приятеля пытали током, он показывал мне следы. А сейчас украинские военные просто разрушили все, что там было.

Еще один уроженец Соледара Николай Косенков сейчас живет в Московской области. Вся его семья тоже перебралась в Россию.

- Моя крестная с детьми в 2014 году уехали в Россию после того, как ее сына сильно избили ВСУ за фамилию Сорокин, - делится Николай. - Им не понравилось, что фамилия русская. Побили так, что он кровью в туалет ходил.

«ВЕСЬ ГОРОД В ОКОПАХ»

Жительница Соледара Илона Лужецкая уехала из города в январе 2022 года. Она отправилась в гости к родственникам в Россию, вернуться назад она, по ее словам, уже не смогла. Однако женщина каждый день созванивается с теми, кто там сейчас находится.

- У меня сейчас соседка в подвале нашего дома сидит, - рассказала KP.RU Илона. – Там иногда пробивается связь. Дело в том, что мы стоим на самой высокой точке Соледара, это улица Носова. Многие жители Соледара в 2014 году стояли за него. У нас есть рудник Володарского, там был склад оружия. И когда украинские военные заходили в город, все жители выходили и вставали на оборону этого рудника. Даже женщины, но нас скоро отправили домой, а наши мужья остались там. Мы знали, что они идут за правое дело.

С 2014 года ВСУ, по словам Илоны, превратили Соледар в настоящий укрепрайон.

- Там такая оборона! Наш город численностью 11 тысяч человек, пешком его можно пройти за 40 минут. Но он весь перерытый, - делится Лужецкая. - Почему так долго там и прорывались военные, потому что везде минные поля и окопы, которые готовили с 2014 года. Там все перерыто даже в центре города прямо возле церкви.

«ХОТИМ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ»

Самим же жителям Соледара во время пребывания там ВСУ, по их словам, пришлось тяжело.

- Они приедут, наберут водки с колбасой и ржут над нами, - вздыхает Илона. - А с моей зарплаты по 30 процентов вычитали на эту армии. Я получала всего 4 тысячи гривен, работая почтальоном, а они по 30 тысяч гривен. Они на нас зарабатывали. Я от детей отрывала, чтобы они пришли, напились и насиловали наших девочек (женщина утверждает, что в городе были изнасилования - прим.ред.).

Новости о том, что российские бойцы зашли в город, по словам Илоны, многие восприняли с облегчением.

- Правительство нас бросило, мэр удрал еще в апреле. Люди боялись выйти на улицу, но сейчас русские зашли в город, они начали эвакуировать людей в ближайшие населенные пункты, где безопасно. Даже списки уже есть тех, кого забрали, - делится Илона. – До этого в подвалы приходили украинские военные, они заставляли местных собирать трупы ВСУ. Но сейчас там хорошее продвижение. Я видела фото русских бойцов, они стояли в руднике, где был склад оружия ВСУ.

Сейчас многие жители Соледара, в том числе уехавшие, ждут, когда в городе будет безопасно.

- Мы все хотим вернуться домой. Для жителей западной Украины мы враги, быдло и скоты, - считает Илона. – Мы ждем с нетерпением, когда город полностью освободят. Я брошу все и поеду домой. Город должен перейти к ДНР. Но обстрелы и бои там пока не утихают.

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