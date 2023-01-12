Какие средства от простуды и гриппа реально работают, а какие только вредят: Ученые дали ясный ответ

В общем, вариантов, как облегчить недомогание, а также свой кошелек - море Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По последним данным Роспотребнадзора среди респираторных вирусов, разгулявшихся у нас в стране, лидирует грипп. На его долю приходится 83% заражений. На втором месте респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), за ним - риновирусы, метапневмовирусы и ковид. Все эти возбудители дают плюс-минус похожие симптомы с разной степенью выраженности. У заболевших подскакивает температура, мучает кашель, насморк, головная боль. Поэтому при любых ОРВИ рекомендуются примерно одни и те же симптоматические препараты. К ним нередко добавляются методы народной медицины (чай с малиной, куриный бульон и проч.), списки «спасительных» витаминов и советы, как себя вести (постельный режим, увлажнение воздуха и т.п.).

В общем, вариантов, как облегчить недомогание, а также свой кошелек - море. Что из этого реально работает, улучшает состояние? И что бесполезно либо даже может навредить? Масштабный обзор популярных противопростудных средств и методов подготовили ученые клиники Мэйо, одного из ведущих мировых лечебно-исследовательских центров.

ЭТО РАБОТАЕТ: ОТ ТАБЛЕТОК ДО ЛЕДЕНЦОВ

В среднем люди болеют ОРВИ в течение одной-двух недель. Что бы ни обещала реклама, симптоматические средства не ускорят ваше выздоровление, предупреждают эксперты (насчет действия противовирусных - см. ниже). Зато избавят от мучительных проявлений болезни или как минимум смягчат их. И вот, что реально поможет.

1. При боли в горле: полоскания, леденцы.

Вы вполне можете сэкономить, самостоятельно приготовив раствор для полоскания. Научные данные подтверждают эффективность самого простого народного рецепта: четверть ложки соли на стакан теплой воды. Как правило, это помогает и при боли, и при першении в горле.

Также эксперты клиники Мэйо рекомендуют рассасывать леденцы. Хоть из аптеки, хоть обычные сосательные конфеты (чем меньше сахара, тем лучше). Главное здесь - обильное выделение слюны, которая будет увлажнять и успокаивать воспаленное горло.

2. При заложенности носа: капли, спреи, питье

Современные сосудосуживающие капли и спреи могут практически полностью убрать заложенность носа. Но у них есть и минусы: ограниченный срок действия (обычно до 4-6 часов), быстрое привыкание, неблагоприятное воздействие на слизистую. Поэтому врачи-отоларингологи советуют применять такие средства не дольше 3-5 дней.

Чтобы вы поменьше нуждались в каплях-спреях и могли пореже использовать их (например, только на ночь), специалисты клиники Мэйо рекомендуют побольше пить. Это способствует разжижению слизи и улучшению ее оттока, ослабляя заложенность.

В числе самых действенных жидкостей и напитков названы: теплая вода с лимоном и медом, куриный бульон, чай с вареньем (лучше менее сладким).

Важно: во время ОРВИ (а в эту группу входят и грипп, и ковид) нужно временно отказаться от кофе и газированных напитков с кофеином. Они ускоряют вывод жидкости из организма и могут усугублять симптомы, включая кашель и заложенность, предупреждают врачи.

3. При температуре, головной и другой боли

- Детям до 6 месяцев давайте только ацетаминофен (парацетамол), рекомендуют эксперты клиники Мэйо. Доза подбирается после консультации с врачом в зависимости от возраста и веса ребенка.

- Взрослые могут принимать парацетамол, ибупрофен, другие жаропонижающие и обезболивающие

- Детям и подросткам при ОРВИ не следует давать аспирин. Он может вызвать опасные побочные эффекты, особенно в случае гриппа.

ЧТО ЕЩЕ ПОМОЖЕТ

- Мед во многих случаях помогает при кашле, отмечают эксперты. Его рекомендуется разводить в теплой воде и пить взрослым и детям старше 1 года (если нет аллергии).

- Увлажнение воздуха в помещении. Благотворно влияет на слизистую и горла, и носа. В идеале использовать прибор-увлажнитель. Но можно и по-простому: поставить миску с водой возле батареи.

- Антигистаминные препараты. Их может назначить врач для уменьшения отека горла и слизистой носа.

ЧТО БЕСПОЛЕЗНО ИЛИ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ

- Антибиотики. ОРВИ - вирусные инфекции. Антибактериальные лекарства могут понадобиться только при определенных осложнениях, которые диагностирует врач. Необоснованно принимая антибиотики, вы получаете побочные эффекты, а пользу - нет.

- Безрецептурные лекарства против простуды и кашля для маленьких детей (до 5 лет). Покупая их самостоятельно, без консультации врача, вы рискуете сильно навредить ребенку, предупреждают эксперты клиники Мэйо. У малышей эти препараты могут вызывать серьезные, даже жизнеугрожающие побочные реакции. Так что ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

ВИТАМИНЫ, ЭХИНАЦЕЯ, ЦИНК: ДАННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫ

Насчет эффективности этих противопростудных средств научно-медицинское сообщество до сих пор никак не может определиться, признают эксперты.

- Витамин С. Значительная часть исследований показала, что большинству людей он не помогает предотвратить простуду. Однако, в некоторых экспериментах все же оказалось, что прием аскорбинки при самых первых признаках недомогания, еще до появления симптомов, сокращает продолжительность ОРВИ.

- Эхинацея. Данные опять же противоречивы. Одни исследования не показывают никакой пользы для простуженных. Другие демонстрируют некоторое снижение тяжести и продолжительности симптомов простуды, если принять препараты с эхинацеей на самой ранней стадии.

! Важно: эхинацея может вступать во взаимодействие со многими лекарствами, влияя на их эффект, предупреждают эксперты. Поэтому обязательно консультируйтесь с врачом, особенно, если вы принимаете препараты от хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, диабета и др.).

- Цинк. Некоторые исследования показали, что леденцы или сироп с цинком сокращают продолжительность простуды аж на один день. Да и то, если начать принимать микроэлемент в первые 24–48 часов после появления симптомов. В то же время препараты с цинком имеют побочки. Внимательно читайте инструкцию.

В ТЕМУ

А что насчет противовирусных лекарств?

Противовирусные препараты с доказанной эффективностью есть только от гриппа и от ковида (от других ОРВИ нет!). Однако они нужны не всем, рассказал в одном из выступлений директор НИИ гриппа, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов. Врач обратил внимание на такие важные моменты:

- При легком течении болезни (как гриппа, так и ковида) противовирусные не требуются. Во-первых, они недешево стоят, во-вторых, имеют побочки.

- Людям из групп риска (беременные женщины, дети, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями) при появлении симптомов респираторной инфекции нужно обязательно и как можно быстрее обращаться к врачу. У таких пациентов высока угроза опасных осложнений, поэтому им, как правило, доктор выписывает противовирусные.

Также медики обращают внимание на срок приема лекарств. Имейте в виду: противовирусные от гриппа срабатывают, если пациент начал их прием не позднее 48 часов после появления симптомов (если позднее - деньги выброшены на ветер, а побочку получите). Препарат против ковида, наиболее убедительно доказавший свою эффективность в клинических исследованиях, нужно начинать принимать тоже как можно раньше, не позднее 5-го дня после появления первых симптомов болезни.

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