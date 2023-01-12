Умерла немецкая супермодель с русским именем Татьяна Патитц

Татьяна Патитц.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Немецкая супермодель, звезда 90-х, Татьяна Патитц скончалась в возрасте 56 лет.
Патитц, родившаяся в немецком Гамбурге, переехала вместе с родителями в Швецию, где и приняла участие в конкурсе моделей. Позже она перебралась в США.
Датой начала ее карьеры считается 1983 год, а уже в 1985 фотография немецкой манекенщицы с непривычным для западных читателей именем украсила обложку британского глянцевого журнала Vogue. По мнению знатоков, Патитц была моделью уровня «большой шестерки»: Клаудии Шиффер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Кристи Тарлингтон и Кейт Мосс.
Татьяна Патитц в 1996 г.
Фото: EAST NEWS
– Она была гораздо менее заметной, чем ее сверстники, но более загадочной, более взрослой, более недосягаемой – и в этом была своя привлекательность, – отзывалось о Патитц руководство Vogue.
Патитц работала с такими признанными мастерами глянцевой фотографии как Патрик Демаршелье, Питер Линдберг, Херб Ритц и рядом других. Сотрудничала с брендом Chanel и Жаном-Полем Готье.
Причиной смерти бывшей супермодели стал рак.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Примечательно, что после взлета Патитц интерес к ней не пропал, и в 2000-х она, пожалуй, была не менее востребована, чем в 90-х. Она также снялась в нескольких фильмах, сериалах и клипах. При этом никогда не исчезала из поля зрения публики и до последних дней выходила на подиум и снималась для модных журналов.
По словам агента модели Корин Николас, причиной смерти Татьяны Патитц стало онкологическое заболевание молочных желез.