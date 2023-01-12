Подушечка для детородного органа и похороны собственного ребенка: странные и страшные откровения принца Гарри

В первый день продаж автобиографии Принца Гарри в Британии купили 400 тысяч экземпляров. Фото: REUTERS

Невероятное количество утечек из рукописи автобиографической книги британского принца Гарри «Запасной» странным образом появились в прессе ровно за неделю до старта продаж мемуаров. Каждая из них стала сенсацией – Гарри рассказал о случаях рукоприкладства со стороны старшего брата, употреблении наркотиков, походам к колдунье и обморожении своего детородного органа.

Интерес к книге был подогрет более чем достаточным способом: на нее было сделано рекордное количество предзаказов. И, как оказалось, на более чем 400 страницах письменных откровений принца в красках расписаны многие другие секреты его личной жизни. Вот что еще рассказал Гарри:

Мог остаться без ушей

Участие в военных действиях западных союзников в Афганистане, где Гарри служил в составе подразделений британских ВВС, не было не замечено. Но только сейчас он решил рассказать, что у повстанцев были на него особого рода планы.

Служба Принца Гарри в Афганистане, январь 2008 года. Фото: EAST NEWS

«Они собирались меня похитить, а потом уже решить, что сделать со мной дальше — пытать, требовать выкуп или обезглавить. Но затем, несмотря на намеченный план, главарь пообещал, что «симпатичный принц вернется к бабушке без ушей», - признается он.

Небезопасная выпивка

С военной службы принц был отозван: британские спецслужбы сделали это в целях его же безопасности. Узнав об этом, Гарри начал прикладываться к бутылке.

«Было очевидно, что я слишком много пью. Я помню, как проснулся утром лицом в подушке. А моя голова ощущалась так, будто бы она не была прикреплена к моей шее. Да, я выпивал и веселился, но параллельно с этим я боролся с гневом и чувством вины, что я не на войне, что я не со своими сослуживцами. Я не мог с этим справиться», - жалуется на зеленого змия принц.

Гостеприимные русские

В Антарктиде принц побывал дважды. В одну из поездок он посетил российскую исследовательскую станцию «Новолазаревская».

«Те несколько суровых людей, что жили здесь, были чудесными хозяевами. Они приютили меня, кормили, а супы были бесподобны. Мне всё было мало. Наша команда провела здесь неделю или две, плотно питаясь и готовясь к походу. И, конечно же, мы пили водку», - пишет Гарри.

Подушка для пениса

В своих мемуарах принц сообщает немало интимных подробностей: он красочно живописует свой первый опыт с женщиной, сообщает о пройденной процедуре обрезания и даже об обморожении своего детородного органа.

Эта неприятность, доставившая Гарри немало хлопот, случилась с ним во время его первой антарктической экспедиции в 2011 году.

«По прибытии домой я был в ужасе, обнаружив, что нижние области моего тела тоже обморожены. И если уши и щеки уже заживали, то пенис - нет. С каждым днем это становилось все более актуальной проблемой», - сыпет подробностями принц, переходя затем к важным элементам подготовки еще одной своей поездки на Южный полюс, куда он отправился через два года.

Гарри, похоже, не постеснялся рассказать о случившемся интимном конфузе всем желающим. И перед началом второй своей экспедиции в Антарктиду получил… подушечку для пениса, предназначенную для защиты его детородного органа от повторного обморожения.

«Одна милая дама сшила для меня специальную подушечку. Она защищала моего друга, моего мальчика… Квадратная, сшитая из лоскутков мягчайшего флиса», - хвастается Гарри, так и не объясняя – откуда у «милой дамы» взялись необходимые размеры.

Младший сын короля Чарльза успел дважды побывать в Антарктиде. Где отморозил себе всё что можно и нельзя. Фото: EAST NEWS

После того, как о необычном обморожении стало известно всем, кому не лень, журналисты поинтересовались – каким образом одно из главных мужских достоинств может пострадать от мороза. Уролог бирмингемской больницы им. Елизаветы II, д-р Ричард Вини заявил, что такое может случиться либо когда полярник недостаточно тепло одет (что вряд ли могло произойти с принцем), либо когда мужчина справляет малую нужду при отрицательных температурах.

Пресс-паника

Помимо пристрастия к выпивке, использования наркотиков и прочих невзгод Гарри признался и в своих психологических проблемах – у него был период, когда его терзали панические атаки и появилась боязнь появления на публике. Справиться с этим помог лишь психотерапевт.

«Паника обычно начиналась, когда я утром надевал костюм. Странно, это был мой триггер: официальный костюм. Когда я застегивал пуговицы на рубашке, то чувствовал, как у меня поднимался кровяное давление. Когда завязывал галстук, в моем горле появлялся ком. Когда я надевал пиджак и завязывал шнурки, пот ручьями тек по моим щекам и спине», - так описывает он свои ощущения, обвиняя в своих проблемах назойливых журналистов, следовавших за ним по пятам.

Карта на коже

У герцога Сассекского – особая связь с африканской Ботсваной. В рамках различных благотворительных акций он не раз посещал эту страну.

«Что для меня важно и священно? Конечно, Ботсвана!», - восклицает герцог, и рассказывает, что в один из своих приездов туда решил даже сделать татуировку в знак своей любви к Ботсване.

Принц Гарри в любимой африканской Ботсване, 2019 г. Фото: EAST NEWS

«Я увидел тату-салон. И надеялся, что у них есть хороший эскиз с четкой карты Ботсваны», - вспоминает он и затем сожалеет, что от нанесения татуировки его отговорили.

Похоронные мотивы

О том, что у жены принца, Меган Маркл случился выкидыш, пара уже давно раструбила на весь мир, заявляя, что причиной потери неродившегося ребенка стал сильнейший стресс, который герцогиня Сассекская испытывала из-за неприятия ее британской королевской семьей.

И в мемуарах принц пишет: «Мы покинули госпиталь с нашим нерожденным ребенком в маленьком пакетике. И пошли в секретное место, которое знали только мы. Пока Меган плакала, я своими руками выкопал небольшую ямку под растущим деревом-баньяном и мягко уложил в землю пакет».

Попутно он вспоминает слова, которые произнес над мертвым телом бабушки, королевы Елизаветы II: «Собравшись с духом, я вошел. Комната была тускло освещена, незнакома — я был в ней всего один раз в жизни. Я неуверенно двинулся вперед, и вот она. Я прошептал ей: «Надеюсь, что ты счастлива, и сейчас ты с дедушкой». Я сказал, что благоговею перед тем, как она выполняла свои обязанности до последнего».

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