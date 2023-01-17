Как обмануть «Русское лото»: топ популярных лайфхаков, которые не работают

Прагматизм против чуда

«Русское лото» - самая популярная лотерея в России, розыгрыши которой собирают у телевизоров миллионы зрителей. Это неудивительно: сам процесс игры, когда ведущий достает из мешка бочонки со счастливыми номерами, напоминает о детстве, семейной атмосфере, добрых бабушках и дедушках. Особенно полюбились нашим гражданам новогодние тиражи, которые традиционно проводятся 1 января. Эти розыгрыши так и называются - «Новогодний миллиард». И это не случайно – в них самый большой призовой фонд и волшебная атмосфера праздника, которая помогает поверить в чудо. Впрочем, даже в Новый год многие россияне не теряют прагматизма: одни из них категорически отказываются участвовать в лотереях, публикуя в сети негативные отзывы о том, как обманывает «Русское лото», а другие – покупают билеты, пытаясь схитрить, чтобы якобы повысить шанс выиграть. Такие лайфхаки часто встречаются в интернете наряду с разоблачениями, что все лотереи – развод и кидалово. Попробуем разобраться, приносят ли пользу эти советы.

Фортуне в помощь

Согласно ответам участников социологического опроса ВЦИОМ, значительная часть жителей России верит в удачу. Во всяком случае, утвердительно на этот вопрос ответили 45% населения, а 50% – что скорее, не верят, 5% с ответом затруднились. При этом попытать счастье в лотереях решается гораздо меньше россиян: 78% опрошенных ответили, что никогда не участвовали в розыгрышах лотерейных призов.

Кажется, что даже активные участники «Русского лото» и других государственных лотерей, распространяемых «Столото», не полагаются слепо на фортуну, а ищут способы ее приманить. Часто об этом можно узнать на различных сайтах, где они делятся своими «открытиями». Методы, которые якобы помогают обманывать механику лотереи и повышают шанс выиграть главный приз – самые разные: от магических до математических, от заслуживающих, на первый взгляд, доверия до откровенно абсурдных.

Место силы

Так, многие из авторов этих отзывов на национальные лотереи считают, что крайне важно место покупки лотерейного билета. Одни заявляют, что типографские билеты «счастливее», чем электронные. Другие – настаивают на том, что «бумажные» билеты нужно покупать в определенном месте. Например, в точке продаж «Столото» или в определенном супермаркете.

Такие утверждения бесполезно опровергать, потому что для каждого любителя игры лучшим будет место, где он сам когда-то купил выигрышный билет. Также непонятно зачем выбирать билеты из полной пачки, а не из той, где их осталось всего несколько штук.

А вот призыв покупать билеты исключительно на праздничные тиражи некоторых лотерей, распространяемых «Столото», имеет под собой разумную основу. Например, в «Русском лото» в таких тиражах в мешке у ведущего может остаться меньше бочонков, а значит, шанс на выигрыш немного увеличивается. Правда, речь идет о вероятности выиграть в тираже в целом, а не о шансах сорвать джекпот.

Кто кого обманет: цифровые гадания на «Русском лото»

Большое внимание участники лотерей в России уделяют непосредственно числам в билетах «Русского лото». Но и здесь подходы прямо противоположные. Кто-то считает, что удачу принесут счастливые для игрока цифры – дата рождения, знакомства, свадьбы или другого памятного события. А кто-то, напротив, уверен, что надо выбирать билеты с «непопулярными» комбинациями.

Избегать повторяющихся чисел в нескольких билетах – еще один «цифровой» лайфхак, часто встречающийся в отзывах. Например, покупая билеты «Русского лото», избегайте комбинаций последовательных чисел – допустим, 21, 22 23. Также бытует мнение, что в игре чаще выпадают нечетные числа, а также те, в которых есть 6 или 9.

Жертвы статистики

Немало среди «бывалых» игроков лотерей под брендом «Столото» тех, кто скрупулезно изучает и анализирует итоги предыдущих тиражей, строя на их основе свою стратегию. Правда, и тут методики игры разнятся.

Так, одни участники лотерей ставят на одни и те же числа в расчете, что они когда-нибудь выпадут. Другие запоминают номера бочонков, которые часто остаются в мешке после завершения тиража, и покупают билеты, в которых эти номера не встречаются. Или, наоборот, выписывают «счастливые» числа из последних тиражей и ищут с ними те самые билеты.

Но если предположить, что подобная тактика работает и эти приемы действительно кому-то помогают выиграть, то это частные случаи, которые к «Столото» не имеют никакого отношения. Все лотереи «Столото» построены на принципе равновероятности и случайности. А это значит, что предугадать или спрогнозировать ничего невозможно.

Все под контролем

Понятно, что это абсурд, и нет закономерности в том, какие шары выпадают из лототрона или какие бочонки достает ведущий «Русского лото». Более того, бочонки и шары в распространяемых «Столото» лотереях тщательно проверяются. Перед тиражом бочонки достают из сейфа и предъявляют независимой тиражной комиссии. По итогам розыгрыша тиражная комиссия подписывает протокол, который фиксирует его результаты. Розыгрыш признается состоявшимся только в случае отсутствия нарушений, это также фиксируется в протоколе тиражной комиссии.

И это не единственный метод контроля при проведении лотерей, где важно соблюдение основных принципов:

• принцип одинаковой вероятности выигрыша каждого билета;

• принцип случайности формирования выигрышной комбинации.

Эти принципы, обеспечивающие доверие к лотереям во всем мире, заложены в российское законодательство и за их соблюдением тщательно следит государство. Контроль честности и прозрачности розыгрышей призов состоит из нескольких этапов, в нем задействованы организаторы лотерей – Минфин и Минспорта, а также налоговая служба. Система работает эффективно – с 2014 года не выявлено ни одной махинации с билетами или призами, именно с этого момента все лотереи в России стали государственными.

Мнимые связи

Таким образом, придется признать, что повлиять на выигрыш в лотерею невозможно, а все попытки найти связь между какими-либо событиями и везением в игре тщетны. Кстати, тенденцию обнаруживать несуществующие закономерности давно изучают психологи. Это явление называется «апофения», и ее корни уходят в первобытные времена.

Правда, тогда это могло быть полезным: древние люди считали шорох за спиной признаком появления хищника, что повышало шансы на выживание. Теперь вера в счастливые закономерности может сыграть злую шутку. Например, заставить принять опрометчивое финансовое решение.

Впрочем, в случае с лотереями, какая-то польза от апофении все-таки есть. Вера в то, что секрет, как сорвать большой куш, уже разгадан, заставляет людей покупать больше лотерейных билетов. А это – единственный верный способ увеличить вероятность выигрыша. Главное – не думать, что миллиард уже у вас в кармане и не тратить на игру последние средства. Также не стоит рассматривать лотерею как инвестицию, гораздо лучше воспринимать ее как хороший способ испытать яркие эмоции.

Схема без обмана

Еще одна опасность – быть уверенным, что крупный приз выпадет именно тебе. Не получив желаемого, многие, как правило, чувствуют себя обманутыми и обвиняют в этом «Столото». Но искать признаки мошенничества в том, что выигрыш оказался незначительным или не случился вовсе, в корне неверно.

Это не развод и кидалово, а честный принцип, заложенный в основу всех лотерей в России и по всему миру. Механика проста: призовой фонд формируется из средств, полученных от продажи лотерейных билетов, и в России он по закону не может быть меньше 50% от выручки. Но даже если представить, что на призы потрачены все 100% вырученных от продажи средств, то в случае, если все участники получат выигрыш, он составит ровно столько, сколько было потрачено на билет.

Любая лотерея – это компромисс: по итогам проведения розыгрыша может быть мало, но очень крупных выигрышей, либо много, но мелких. Тем не менее стать победителем и сорвать «джекпот» с одинаковой вероятностью может абсолютно любой участник гослотерей.

Удача в цифрах

Статистика лотерей под брендом «Столото» – яркое подтверждение реального шанса на выигрыш. Только в 2021 году стали счастливыми более 178 млн билетов, которые принесли своим обладателям 34 млрд рублей, а 1399 человек стали миллионерами. Всего же за историю российских государственных лотерей свыше 7 тысяч 300 счастливчиков выиграли по 1 и более млн рублей. Уже дважды участники выиграли в «Русском лото» миллиардный приз, а четверым посчастливилось выиграть по 500 миллионов рублей.

На официальном сайте «Столото» регулярно публикуются истории выигрышей. Это доказывает, что все эти люди – абсолютно реальные. На сайте представлено уже более 3 тысяч рассказов о том, как жили победители до выигрыша, что почувствовали, узнав о своей удаче, и как планируют потратить полученные деньги.

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