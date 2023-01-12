Положение о проведении открытого конкурса имени В.Н. Сунгоркина среди журналистов региональных российских СМИ

Экс-Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором открытого конкурса имени В.Н. Сунгоркина среди журналистов региональных российских средств массовой информации (далее – Конкурс) является АО «ИД «Издательский дом «Комсомольская правда» (далее – Организатор), зарегистрированное и расположенное по адресу: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2Б, эт. 8, помещ. 800.

1.2. Цель проведения Конкурса – поддержка талантливых пассионарных региональных молодых журналистов и сохранение памяти о легендарном советском и российском журналисте, общественном деятеле, главном редакторе, генеральном директоре «Комсомольской правды» Владимире Николаевиче Сунгоркине.

1.3. Под журналистом в целях проведения Конкурса понимается физическое лицо, занимающееся созданием, сбором и подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации (печатного или сетевого издания), являющееся штатным или внештатным сотрудником (корреспондентом, обозревателем и т.д.) редакции, также как и автор по гражданско-правовому, авторскому или иному договору, заключенному с зарегистрированным средством массовой информации, в том числе редакцией, издателем, способом и в форме, не запрещенной действующим законодательством.

1.4. Конкурс проводится на русском языке.

1.5. Участником конкурса может быть лицо, указанное в п. 1.3 Положения, а также авторский коллектив регионального печатного или сетевого издания, зарегистрированного на территории Российской Федерации. В случае, если на участие в конкурсе номинируется авторский коллектив, от каждого участника авторского коллектива организатором должно быть получено его согласие на участие в конкурсе и обработку персональных данных. Правом выдвижения работ на Конкурс обладают заявители в возрасте от 18 до 40 лет.

1.6. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным. Участник конкурса обязан сообщить организатору следующие персональные данные: фамилию, имя, отчество (при наличии), регион, возраст, идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС и номер контактного телефона. Для получения награды (премии) участнику Конкурса (победителю) или его законному представителю необходимо предоставить указанные в настоящем Положении документы и сведения, в противном случае участник несет риск последствий в виде неполучения премии. Такое решение организаторов может быть обосновано, в частности, невозможностью удержания налога на доходы физических лиц при выплате дохода.

1.7. К участию в конкурсе не допускаются журналисты и авторы, имеющие (имевшие) договорные отношения с Организатором за последние три года до даты объявления Конкурса.

1.8. Этапы проведения Конкурса:

• I этап – приём работ (15 января 2023 года – 15 марта 2023 года);

• II этап – формирование шорт-листа премии (15 марта – 15 апреля 2023 года);

• III этап – подведение итогов конкурса (не позднее 1 июня 2023 года).

1.9. Заявки принимаются в электронном виде на адрес media@phkp.ru. Ответственное лицо: Панина В.В.

1.10. Конкурс проводится организатором самостоятельно за счёт собственных средств.

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

2.1. Работы, поданные на Конкурс, должны соответствовать следующим требованиям:

• Быть опубликованными в зарегистрированном печатном или сетевом издании (интернет-СМИ) в период с 01 февраля 2022 года по 01 февраля 2023 года;

• Не являться воспроизведением фрагментов выступлений официальных должностных лиц государственных органов, организаций и общественных объединений, а также не иметь иных признаков политически оформленного документа (программами партий и организаций или выдержками из них, заявлениями, речами на митингах и репликами на дискуссионных встречах);

• Отвечать требованиям по контентному наполнению: быть написанными в жанре статьи, очерка, репортажа и прочих классических журналистских жанров, объёмом не менее 2 тысяч (двух тысяч) знаков.

• Не иметь заимствований (перепечаток) других средств массовой информации, автором которых не является участник (заявитель) Конкурса.

• Не иметь признаков злоупотребления свободой массовой информации.

2.2. Материал, присланный на Конкурс по электронному адресу, указанному в п. 1.9, должен сопровождаться контактными данными участника: ФИО, название СМИ, область/край РФ, почтовый адрес, номер телефона.

2.3. Печатные работы должны быть представлены отсканированным цветным оригиналом издания или PDF-материала с обязательным указанием на них даты опубликования. Публикации Интернет-СМИ представляются в виде скриншота (jpg, pdf) с отдельно прикрепленной/приложенной текстовой версией в формате doc. и должны быть официально заверены в редакции, с обязательным указанием URL (адреса) страницы и датой публикации. Фотографии к материалу необходимо приложить отдельными файлами (до 10 файлов).

2.4. Присланные на конкурс тексты и фотографии размещаются в специальном разделе сайта АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: WWW.KP.RU. Присылая работу на конкурс, участник соглашается на право полной или частичной публикации работы всеми предусмотренными законом способами, в том числе предоставляет право воспроизведения фотографий и текста (в том числе ссылок) на сайте WWW.KP.RU без выплаты какого-либо вознаграждения на весь срок охраны авторских права на территории всех стран мира).

2.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право в одностороннем порядке отказать в участии в Конкурсе и не размещать присланную на конкурс работу без объяснения причин.

3. ОЦЕНКА РАБОТ

3.1. Работы оценивает специальное профессиональное жюри, в состав которого входят редакторы и журналисты АО «ИД «Издательский дом «Комсомольская правда». Председатель жюри Конкурса – генеральный директор, главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда» Носова Олеся Вячеславовна.

3.2. Критериями оценки работ являются: оригинальность изложения, уникальность текста, привлекательности стиля, умения увлечь читателя фактами, соответствия высоким стандартам классической журналистики, актуальности темы, аргументированности и достоверность изложенной информации.

3.3. Жюри Конкурса оставляет за собой право проверить присланные на конкурс материалы на отсутствие заимствований.

3.4. Конкурс проводится в единственной номинации: «Лучшая журналистская работа». Три призовых места определяются жюри Конкурса из шорт-листа.

4. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ПРЕМИЙ

4.1. Конкурс предусматривает выплату денежных премий (далее – Премии).

4.2. Победителям присуждаются следующие Премии:

I место – присуждается премия в размере 151 692 рублей (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два рубля);

II место – присуждается премия в размере 74 769 рублей (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей);

III место – присуждается премия в размере 74 769 рублей (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей).

4.3. Участник конкурса, признанный победителем или финалистом, обязан получить Премию лично. Для получения победитель обязан предъявить организатору конкурса следующий перечень документов:

- скан-копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

- скан-копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);

- СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования);

- банковские реквизиты;

- согласие (разрешение) на использование изображения, информации о персональных данных, произведения победителя по форме организатора конкурса.

4.4. Премия выплачивается победителям не позднее 01 ноября 2023 года.

4.5. Организатор Конкурса осуществляет права и обязанности налогового агента в отношении победителей Конкурса, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а именно: исчислит, удержит у победителей Конкурса, занявших 1, 2, 3 места, за счет денежной суммы, как части его Награды, указанной в пункте 4.5. Положения о конкурсе, и перечислит в бюджет Российской Федерации сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с дохода соответствующего Победителя Конкурса, а также подаст сведения о победителях Конкурса, занявших 1, 2, 3 места, в налоговые органы. Приняв участие в Конкурсе, победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, выражают свое согласие с указанными обстоятельствами. При этом в случае, если Организатор Конкурса не может выполнить функции налогового агента, то победители Конкурса несут обязанности по уплате всех применимых налогов в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Церемония награждения победителей Конкурса состоится в Хабаровске – родном городе В.Н. Сунгоркина – и проводится совместно с Правительством Хабаровского края. Транспортные и иные расходы, включая расходы на проживание, связанные с приездом призёра Конкурса к месту получения награды и обратно, компенсируются Организатором Конкурса.

4.7. Организатор вправе провести фото и видеосъемку победителей Конкурса, которые, участвуя в ней, тем самым дают согласие на безвозмездное использование своего изображения и присланных на Конкурс работ в составе печатной и/или видеопродукции Организатора, в том числе рекламной продукции АО «ИД «Комсомольская правда». Участие победителей конкурса в фото и видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Участник Конкурса несёт персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных Организатору.

5.2. Участник Конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав третьему лицу (лицам), включая право получения награды от Организатора.

5.3. Участник Конкурса подтверждает и гарантирует, что обладает всеми авторскими правами на текстовые и фотоматериалы, присланные на Конкурс от его имени, и права третьих лиц не нарушены. В случае предъявления претензий к Организатору в отношении неправомерного использования заявленных на Конкурс текстов и фотографий, участник самостоятельно несет полную ответственность по указанным претензиям и обязуется возместить Организатору все связанные с этим убытки.

5.4. Подавая работу на Конкурс, участник подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает своё согласие Организатору на передачу и обработку персональных данных.

5.5. Организатор Конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками, кроме случаев, напрямую касающихся соблюдения требований к заявкам, которые предусмотрены настоящим Положением.

5.6. Расходы на телефонные переговоры участника Конкурса, связанные с подачей работы, и во время его проведения, оплачиваются им самостоятельно и Организатором не возмещаются.

5.7. В порядке досудебного урегулирования спора устанавливается обязательный порядок направления претензии, которая должна быть рассмотрена стороной, в адрес которой направлена претензия, в течение 30 дней. В случае не достижения согласия спор может быть передан на рассмотрение в суд по месту нахождения организатора.

5.8. Настоящее Положение размещается на сайте АО «ИД «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: WWW.KP.RU.