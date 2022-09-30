В Нью-Йорке совершено нападение на Генконсульство России

В Нью-Йорке совершено нападение на Генеральное консульство Российской Федерации. Фото: Людмила Плотникова

В Нью-Йорке совершено нападение на Генеральное консульство Российской Федерации в Нью-Йорке. Прошлой ночью неизвестный, лицо которого было скрыто капюшоном и маской, подошел к зданию дипмиссии и, используя специальную мобильную помпу, начал брызгать красной краской на стены и окна здания.

В результате практически весь фасад первого этажа особняка оказался обезображен.

Вся «операция» заняла меньше минуты.

Дежурный комендант вызвал полицию, которая прибыла спустя несколько часов. Но никаких действий по состоянию на текущий момент ею предпринято не было.

Ночью неизвестный подошел к зданию дипмиссии и, используя специальную мобильную помпу, начал брызгать красной краской на стены и окна здания. Фото: Людмила Плотникова

Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке расположено в благополучном Ист-Сайде Манхэттена. Оно не огорожено забором, на входе в него нет полицейской будки. Однако, в последние месяцы правоохранители Нью-Йорка перегораживали металлическими барьерами отрезок улицы, на который выходит фасад дипмиссии, поскольку участились случаи проведения несанкционированных акций горожан, протестовавших против спецоперации российских войск на Украине. Но по ночам патрулирование практически не осуществлялось.

Здание Генконсульства является собственностью Российской Федерации. Этот особняк – историческая и архитектурная реликвия Города Большого Яблока. В городских архивах зафиксировано, что дом был построен в начале прошлого века на деньги Эмили Вандербильт Слоан и ее супруга Уильяма в подарок их замужним дочерям. В 1975 году здание было продано СССР для размещения в нем советского консульства. Но в связи с событиями в Афганистане тогдашний президент США Джимми Картер наложил запрет на открытие диппредставительства, и все работы по ремонту и переезду были заморожены на целых 20 лет. Все эти годы в пустом здании дежурили дипломаты, приезжавшие специально для этого из посольства СССР в Вашингтоне.

Несколько лет назад особняк был целиком отреставрирован.