Купившего недвижимость в ОАЭ Александра Ревву прогнали со сцены Comedy Club

Комик стал специальным гостем одного из выпусков шоу Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Еще весной стало известно, что шоумен и певец Александр Ревва стал владельцем люксовой недвижимости в ОАЭ — в Address Beach Residences, одном из самых шикарных небоскребов в шикарном районе Dubai Marina (здание в 77 этажей славится своим бассейном площадью 560 кв. метров на крыше, его даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса).

Но это вовсе не мешает артисту выступать в России с концертами. Ближайший намечен на ноябрь — в связи с чем Ревва решил появиться в эфире ТНТ, где его довольно давно не было. Александр снялся в одном из выпусков Comedy Club, спев, конечно, одну из своих песен.

Фото: ТНТ

А затем и представил миниатюру про Артура Пирожкова. Реакция публики оказалась неожиданной — певца чуть ли не силком вытолкали со сцены. Может, потому что в том же самом выпуске выступала Люся Чеботина, исполнительница хита «Монако». Может, потому что бывший участник трио «Иванов, Смирнов, Соболев» Антон Иванов слишком удачно разыграл сценку про итальянских мафиози. Так или иначе, Ревву освистали. Но сам он был к этому готов.

Фото: ТНТ

— Я очень люблю сцену Comedy, она для меня родная, поэтому всегда приятно участвовать в рубрике Special Guest, — признался Александр.

Comedy Club, ТНТ, пятница, 21.00