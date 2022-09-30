Президенту Украины срочно понадобилась помощь НАТО. Фото: REUTERS

Реакция Зеленского на выступление Владимира Путина 30 сентября 2022

Вне всяких сомнений, вся киевская верхушка сегодня смотрела прямую трансляцию из Кремля, где в присутствии сотен гостей главы 4-х регионов и президент России Владимир Путин подписывали договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Смотрели, не отрываясь, хотя населению Украины это делать на Украине уже давно запрещено. А потому вряд ли кто удивился, что чуть ли не через 5 минут после окончания трансляции (но ни в коем случае не до или не во время выступления Путина, хотя все было ясно и понятно изначально) президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная уже сегодня в срочном порядке подает ускоренную заявку на вступление в НАТО.

Заявил? Молодец. Возьми пряник и иди постой в углу, погрызи его там. Зеленский не мог не отреагировать. От него вся Украина ждала ответа на речь Путина и подписание договоров. А он опять, как по Салтыкову-Щедрину, "чижика съел". По всей видимости, Зеленский очень хотел показать, что "НАТО с ним", НАТО придет, НАТО спасет, и он вот таким образом погрозил Москве кулачком. Дескать, бойтесь нас, сейчас взрослые пацаны подойдут. А пацаны дураки что ли, самим подходить, пацаны пока за углом отсиживаются.

А что дальше? Дальше вроде бы Генсек НАТО пообещал в 19 часов выступить на специальной пресс-конференции. Но тут также вряд ли стоит ждать откровений, кроме тех, что НАТО нарастит военную помощь Киеву и будет всячески оказывать содействие. Ну, например, начнет обучать украинских танкистов и летчиков работе на современной западной технике. Как максимум. Даже новых поставок вооружений пообещать не сможет, потому что своих арсеналов у НАТО нет. Все вооружения в арсеналах стран-участников блока. Вот поспособствовать, надавить на правительства этих стран – это да, это может.

Вступит ли Украина в НАТО

Главный вопрос – примет ли НАТО "обрезанную" уже Украину в свое "нежное" лоно? А вот это уже совсем из категории ненаучной фантастики. Во-первых, НАТО на принимает страны, у которых не урегулированы территориальные претензии с соседями, тем более, такие, которые находятся с этими соседями в состоянии военного конфликта. В НАТО сидят не дураки и прекрасно понимают, что многие хотели бы решить свои проблемы за счет альянса, главной мировой дубинки и жупела. Но чужие проблемы НАТО не надо. Там своих хватает.

Во-вторых, и этот нюанс не следует недооценивать, все решения принимают в НАТО консенсусом, то есть единогласным решением на основании общего согласия. Кто-то думает, что Эрдогану и Турции все равно, за что голосовать. Извините, спросите у Швеции с Финляндией, которых Эрдоган до сих пор держит в предбаннике НАТО. Или кто-то думает, что Венгрия проголосует за принятие Украины вы НАТО в нынешних условиях. Даже в США до сих пор остужали стремление Киева быстро сбежать с горы, предпочитая сохранять свое стадо в целости и сохранности от наскоков молодого и малахольного неадеквата. А уж Турция и Венгрия совсем не в восторге. Они тут даже против санкций восставали, а воевать? Нет, господа хорошие.

Пошлет ли НАТО войска на Украину

Надежды Зеленского понятны – придут большие "хорошие" дядьки и прогонят "плохих", а в утешение дадут большую сосательную конфету. То есть объявят войну России и дадут Киеву те самые 300 млрд. долларов, которые украли у Москвы. Вот только вся политика Запада направлена на то, чтобы воевать с Россией именно что руками украинцев, самим не ввязываясь в эту драку до конца. Но он не может не понимать нереальность своих претензий. На Украине новая святыня – это пятая статья Устава НАТО. Которая еще никогда не применялась, но которая и не диктует никому, если даже она задействуется, в обязательном порядке непосредственно идти на чью-то войну.

Тем более, что и в самих странах НАТО раздается все больше голосов, и это происходит все чаще, что даже нынешняя помощь стран-членов альянса Украине вооружениями и данными разведки уже может расцениваться как участие в военном конфликте на одной из сторон. И совершенно не случайно, что парламент Германии сегодня же на своем заседании отказался наращивать военную помощь Украине.

Что касается Зеленского, то он обуреваем идеей победы над Россией, он, судя по сведениям из Киева, реально требует от своих военных продвигаться вперед, не считаясь ни с какими потерями и жертвами, с упорством наркомана в ломке он требует побед. И уже стал в своем поведении и инстинктах чуть ли не копией Гитлера перед агонией. Он стал одержимым сумасшедшим фанатиком, который с еще большим упорством поведет Украину к краю пропасти.

Подача заявки – это не только еще не вступление, это даже не одобрение ее. Право слово, гораздо более перспективно для Зеленского с целью прямого вовлечения в конфликт с Россией найти союзника на основе двусторонних отношений, нежели шантажировать крупнейший военно-политический блок в мире. Если, конечно, найдутся такие дураки.