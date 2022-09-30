Путин в обращении 30 сентября выдвинул Киеву предложение: Вот, что оно значит

Владимир Путин выступил 30 сентября перед Федеральным собранием. Фото: REUTERS

Не помню, кто из западных аналитиков, а, возможно, и отечественных экспертов, сказал несколько лет назад, мол, если Путин в ходе переговоров делает какое-то предложение, надо на него соглашаться. Просто по той причине, что его первое предложение обычно самое щедрое и самое льготное, и после него еще остаются все возможности для дружеских и взаимовыгодных отношений. А все, что будет дальше, будет только хуже для оппонентов на переговорах, или, как любил ранее говорить президент России, партнеров.

Вспомним, что предлагалось Украине вначале – двустороннее прекращение огня, особый статус ЛНР и ДНР в составе Украины, сохранение русского языка. Но в составе Украины. В Киеве не услышали. Потом добавилась федерализация государственного устройства. Но, опять же, в составе Украины. Владимир Владимирович только предупредил, что продолжение военных действий в ЛДНР со стороны Украины несет высокие риски украинской государственности. И чем дольше это будет продолжаться, тем выше такие риски. В Киеве тоже не услышали.

И даже в марте, когда уже началась российская специальная военная операция (СВО), на переговорах в Стамбуле Москва предлагал Киеву относительно мягкий вариант – забыть про ЛНР и ДНР в составе Украины, не вспоминать о Крыме, после чего можно было нормализовать отношения. В Киеве не захотели. Говорят, англичанка нагадила, вынудила Киев свернуть переговоры и обмануть российскую сторону. Видели мы этот пук соломы на голове у сей "англичанки", в то, что такое может нагадить по большому, не сомневаемся, но обманывал Москву ведь не Лондон, а Киев. Тем более, что "пуку соломы" и дома наддали под зад.

И вот наступил этот день сентября. И Путин делает еще одно щедрое предложение. Говоря о неизменности решения по Херсонской и Запорожской областям и ЛДНР, которые становятся регионами Российской Федерации, аки Крым восемь лет назад, Путин предлагает Киеву немедленно прекратить боевые действия. А это означает, что Россия согласна после выполнения денацификации и демилитаризации "обрезанной " Украины оставить Украине выход к Черному морю (напомню, выхода к Азовскому у Незалежной уже нет никакого), оставить Украине Одесскую и Николаевскую области.

Но это предложение опять в Киеве не услышали. А это значит, что у Украины (или что там останется, в конце концов, если останется) не будет никакого выхода ни к какому морю. Если она сохранится, то исключительно в виде обрубка или огрызка. Там не в силах уяснить, что самое хорошее и щедрое предложение Путин сделал в самом начале, а теперь, сохраняя готовность к переговорам, он каждый раз оставляет противнику все меньше возможностей для маневра, все меньше пространства. Каждое следующее предложение или условие хуже предыдущего. Я не говорю никому, чтобы они слушались Путина, но постарайтесь услышать, что он говорит, потому что он рисует вам вашу судьбу, какой она могла бы быть, и какой она становится. Чтобы потом не было сюрпризов и неприятных открытий.

Честно говоря, я боялся, что Путин сделает щедрое предложение Киеву. И он его, таки относительно щедрое все же сделал. Честно говоря, я надеялся, что в Киеве им не воспользуются. И эти упорыши не подвели.

А теперь остается только один вариант - нацистская бандеровская мразь должна быть полностью уничтожена. В том самом своем логове, в котором свила гнездо.

Надеюсь, Москва исчерпала лимит предложений. А то вдруг они одумаются.

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