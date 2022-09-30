"Это - не Мюнхен-2, это - Москва-1": Что означает выступление Владимира Путина 30 сентября 2022

Экс-премьер России Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Сергей Вадимович, мы все внимательно слушали речь Владимира Путина. (Или обращение - как считают многие.) Такая очень серьезная работа. И ощущение первое было, что это Мюнхен-2, только сильнее, крепче. У вас какие сравнения могут быть?

- Почему Мюнхен-2? Это Москва-1. Это наш ответ Чемберлену, если вспоминать ещё ту историю.

На самом деле – да, действительно, очень жесткие оценки, но совершенно справедливые.

И, если тогда, в Мюнхене, в 2007-м, была огромная надежда на то, что нас услышат, что называется… (Кстати, мало кто помнит, но Ангела Меркель в своих мемуарах как-то сказал, что ее больше всего расстроил Владимир Путин, когда он неожиданно вспомнил о Советском Союзе.)

- О, я об этом не знал!

- Немцы-то подумали, что они наконец-то нас «разбили». Ведь президент говорил тогда не о политической системе, а - о стране, которая потеряла сразу 25 миллионов русских людей, которые оказались за рубежами. Да и не только русских…

- Вернёмся к 30 сентября 2022-го.

- Сегодня мы переживаем совершенно сложный и в то же время очень важный этап.

Если с Крымом было все достаточно понятно и воссоединение произошло быстро, здесь приходится возвращать наших сограждан…

- И наши территории.

- … с оружием в руках, что называется.

Ну, и президент еще раз подчеркнул: теперь, «друзья» мои, вы будете воевать (если будете воевать, конечно) с Россией, а не с Донбассом, Луганском и Новороссией.

Ну, пускай услышат.

- С приходом домой ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей у нас население перевалит сильно за 150 миллионов, и плюс где-то порядка 120 тысяч квадратных километров страна получит новых территорий. Если это все учесть, Россия сильнее, да, могущественнее стала или она и так была сильной?

- Сильнее мы стали психологически. Потому что мы все-таки русских людей вернули в русский мир.

Они долго этого ждали и под конец, пожалуй, и не вполне верили.

Ты обратил внимание, даже сейчас из Запорожья люди хотели приехать к нам, эти изверги убили мирных граждан.

Вообще, это терроризм настоящий.

Дело, Саш, не в арифметике. Мы стали сильнее русским духом, что называется.

Вот что самое главное, пожалуй, в этой истории.

- Согласен с вами.

- Можно было ничего не делать, жили мы неплохо, и жили бы в разных квартирах, в разных республиках бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Чего от нас, собственно говоря, и ожидали.

Но тогда это была бы не Россия.

Нет, мы сильнее стали духом, я считаю. А дальше надо работать, о чем мы много раз говорили.

Не сидеть на лавочке, не пожевывать семечки, не рассчитывать на Международный валютный фонд и его рекомендации. Хватит! Мы должны строить свою промышленную политику. Саша, я об этом 20 лет говорю.

- Да я знаю.. Сергей Вадимович, интересно, как эту речь воспримут в Одессе, в Николаеве, как вы думаете?

- Я боюсь, что это не покажут, а по интернету они, конечно, посмотрят.

- Это факт.

- Ну, с Одессой и Николаевым, я думаю, понятно.

Хотя, Одессу серьезно размыли нацисты, там и руководство своеобразное.

А что касается Николаева, ну что, будут ждать, когда мы снова к ним придем для освобождения.

Пора им и самим задуматься, в том числе и в Киеве наконец-то…

- Мне кажется, по сути, так резко и открыто Москва-1, как вы говорите, не ставила Киев на место. Прямо так многие поняли: заканчивай с войной, иначе плохо будет. Там как могут воспринять это?

- Киев здесь ни при чем, Владимир Путин сегодня «послал письмо» Вашингтону, и даже не Байдену, который, по-моему, не понимает, где Киев, где Украина, что такое вообще эта страна.

Наш президент послал сигнал Госдепу США. А Зеленский…

Ну, совершенно зависимый человек, о чем мы говорим? Я его не жалею, конечно, но комик есть комик. Хотелось бы еще несколько слов сказать про него, но неудобно.

- А вашингтонский обком или вашингтонский ЦК?

- На самом деле, очень важно, чем закончатся выборы в ноябре в Конгресс США, какая партия победит. И тогда уже надо будет разговаривать с сильным.

Мы же разговаривали с Кеннеди, когда был Хрущев. Мы разговаривали с Никсоном, когда был Брежнев. Мы разговаривали с Клинтоном и Бушем…

- Разговаривали премьер Степашин, премьер и президент Путин.

- Нас должны услышать. И - принять сильными. У меня здесь - никаких сомнений.

И потом, знаешь, сейчас, я думаю, немцы должны репу почесать. Когда «лупанули» по «Потоку-1, 2», понятно кто…

И так грубо работали американские спецслужбы, что мне прямо жалко их, этих ребят, бедолаги прямо.

- Да ладно… Немцы, вы имеете в виду, или спецслужбы США? Кого вам жальче?

- Ты знаешь, у меня мама, слава Богу, жива. Самый страшный был конец 41-го. Ну, зима с 41-го на 42-й, когда ни тепла, ничего прочего.

Я не хочу проводить аналогию, но немцы сейчас почувствуют, что такое холодно и - нет горячей воды. (Они немножко расслабились.) И тогда понятно станет, что будет с их позицией по нынешнему канцлеру ФРГ.

Кстати, я хочу поблагодарить Ангелу Меркель, которая как-то искренне сказала: «Если Путин говорит, он делает». Ребята, вы хоть своего канцлера послушайте.

- Бывшего. Кстати, как вам начало частичной мобилизации, эти ошибки, о которых Путин сказал…

- Я, как офицер, генерал-полковник, повоевавший, эту тему обсуждать не хочу.

- Ну, и прогнозы ваши по поводу спецоперации?

- Это уже не спецоперация, это гибридная война Госдепа и Европы против России.

А какие у нас варианты?

- Да..

- У нас только один вариант – надо побеждать. Но не любой ценой, а умом, тактикой и сильным оружием.

- И такой вопрос. Что будет с нашей экономикой, с нашим жилищно-коммунальным хозяйством? (Сергей Степашин - председатель Попечительского Совета Фонда развития территорий.)

- Саша, давай подождем, когда утвердят бюджет (на 2023-й. - А.Г.), и тогда побеседуем на эту тему.

Ты решил все связать вместе. Вот будет принят бюджет, тогда...

- Хорошо. Спасибо вам.