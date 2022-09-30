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30 сентября 2022 18:15

Что будет после вступления новых территорий в состав России: Названы все этапы

Эксперт Алена Булгакова объяснила, как будет дальше развиваться процедура присоединения территорий
Павел ПАНАЕВ
30 сентября 2022 года был подписан договор о вступлении Запорожской, Херсонской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик в состав России.

30 сентября 2022 года был подписан договор о вступлении Запорожской, Херсонской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик в состав России.

Фото: REUTERS

Референдумы состоялись, никаких сомнений быть не может, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена Булгакова. Этому достаточно подтверждений и маркеров. Чего стоят только цифры по явке и поддержки.

Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена Булгакова.

Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена Булгакова.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- Для них выбор в пользу своего будущего с Россией – это действительно судьбоносный выбор. Главное - это вопрос безопасности, - отметила Булгакова. - Это вопрос возвращения к нормальной жизни. И, как сегодня отметил президент, теперь жители этих регионов - граждане России навсегда. Это основной посыл, с которым граждане шли, люди шли на участки, для того чтобы высказать свое волеизъявление.

Госполитика России выстроена так, что все более или менее судьбоносные решения принимаются исключительно с одобрения народа. Так было, так было с Крымом (уровень поддержки был на очень высоком уровне), так сейчас - поддержка референдумов о независимости Донбасса, Херсона и Запорожья внутри России показала жителям этих четырех регионов, что их тут ждут. И так было с поправками в конституцию в 2020 году. Кстати, они тоже сыграли свою роль в сегодняшних событиях.

- Насколько своевременно было принятие этих поправок, - заявила Булгакова. - Для того чтобы защитить традиционные ценности, чтобы Россия выступила в защиту семьи, идеологии. Наше население прекрасно понимает, что происходит на западе - это выбор гендера и прочее. С точки зрения политики, общественно-политических событий России мы идем в правильном направлении. И люди на освобожденных территориях это понимают. В том числе и поэтому они тянутся к нам.

Объяснила Алена Булгакова и как будет дальше развиваться присоединение территорий. Какие процедуры будут проходить:

- Сегодня мы подписали международные договоры о включении новых субъектов в состав Российской Федерации. Соответственно, после одобрения и проверки на соблюдение всех норм Конституции, этих договоров, пройдет процедура ратификации в Государственной Думе. Параллельно с ратификацией этих договоров вносится проект федерального конституционного закона об изменении в Конституции. И как только Госдума принимает закон, дальше Совфед, и подписывается президентом. И уже после этого появится следующий текст Конституции - новая редакция.

Собственно, процедура отработана еще в 2014 году во время воссоединения Крыма с Россией.

Следующий этап интеграции субъектов, помимо всех юридических особенностей - интеграция их в российское юридическое и электоральное поле.

- Будут выборы, - отмечает Булгакова. - И руководитель и Законодательные собрания будут выбираться. Не могу сейчас утверждать, что они пройдут в следующем году, но в любом случае процедура пройдет.

Кроме юридической интеграции, пройдет реформа и в экономике, и социальной сфере.

- Очень важно, что подписание договоров, которое было сегодня, ознаменует новый этап в жизни и России, и этих республик, - объясняет эксперт. - Теперь все в новых республиках и областях, будут работать профильные специалисты по совершенно различным направлениям. Мы понимаем, что вроде как есть определенная схожесть, а с другой стороны, там точечная настройка тоже необходима.

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