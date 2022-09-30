Что будет после вступления новых территорий в состав России: Названы все этапы

30 сентября 2022 года был подписан договор о вступлении Запорожской, Херсонской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик в состав России. Фото: REUTERS

Референдумы состоялись, никаких сомнений быть не может, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена Булгакова. Этому достаточно подтверждений и маркеров. Чего стоят только цифры по явке и поддержки.

Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена Булгакова. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- Для них выбор в пользу своего будущего с Россией – это действительно судьбоносный выбор. Главное - это вопрос безопасности, - отметила Булгакова. - Это вопрос возвращения к нормальной жизни. И, как сегодня отметил президент, теперь жители этих регионов - граждане России навсегда. Это основной посыл, с которым граждане шли, люди шли на участки, для того чтобы высказать свое волеизъявление.

Госполитика России выстроена так, что все более или менее судьбоносные решения принимаются исключительно с одобрения народа. Так было, так было с Крымом (уровень поддержки был на очень высоком уровне), так сейчас - поддержка референдумов о независимости Донбасса, Херсона и Запорожья внутри России показала жителям этих четырех регионов, что их тут ждут. И так было с поправками в конституцию в 2020 году. Кстати, они тоже сыграли свою роль в сегодняшних событиях.

- Насколько своевременно было принятие этих поправок, - заявила Булгакова. - Для того чтобы защитить традиционные ценности, чтобы Россия выступила в защиту семьи, идеологии. Наше население прекрасно понимает, что происходит на западе - это выбор гендера и прочее. С точки зрения политики, общественно-политических событий России мы идем в правильном направлении. И люди на освобожденных территориях это понимают. В том числе и поэтому они тянутся к нам.

Объяснила Алена Булгакова и как будет дальше развиваться присоединение территорий. Какие процедуры будут проходить:

- Сегодня мы подписали международные договоры о включении новых субъектов в состав Российской Федерации. Соответственно, после одобрения и проверки на соблюдение всех норм Конституции, этих договоров, пройдет процедура ратификации в Государственной Думе. Параллельно с ратификацией этих договоров вносится проект федерального конституционного закона об изменении в Конституции. И как только Госдума принимает закон, дальше Совфед, и подписывается президентом. И уже после этого появится следующий текст Конституции - новая редакция.

Собственно, процедура отработана еще в 2014 году во время воссоединения Крыма с Россией.

Следующий этап интеграции субъектов, помимо всех юридических особенностей - интеграция их в российское юридическое и электоральное поле.

- Будут выборы, - отмечает Булгакова. - И руководитель и Законодательные собрания будут выбираться. Не могу сейчас утверждать, что они пройдут в следующем году, но в любом случае процедура пройдет.

Кроме юридической интеграции, пройдет реформа и в экономике, и социальной сфере.

- Очень важно, что подписание договоров, которое было сегодня, ознаменует новый этап в жизни и России, и этих республик, - объясняет эксперт. - Теперь все в новых республиках и областях, будут работать профильные специалисты по совершенно различным направлениям. Мы понимаем, что вроде как есть определенная схожесть, а с другой стороны, там точечная настройка тоже необходима.

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