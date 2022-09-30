Указ «о призыве на военную службу» президент подписывает каждый год по два раза - 30 сентября и 31 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Указ «о призыве на военную службу» президент подписывает каждый год по два раза - 30 сентября и 31 марта. И обычно к этому документу у нас в стране относятся, как в рутинному делу. Но сегодня в связи с частичной мобилизацией на этот документ смотрят с особым вниманием.

Опубликованный текст сразу остудил горячие головы, которые уже уверили многих в том, что вчерашних призывников не отпустят домой и отправят в зону спецоперации. В тексте документа четко говорится: «Осуществить с 1 октября … увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек».

Когда начнется осенний призыв 2022 в армию в России

Кроме того, сам призыв в этом году начнется не с 1 октября, как это делается обычно, а только с 1 ноября. То есть он перенесен на месяц.

Мобилизация никак не повлияет на призывников и дембелей

Как говорится в тексте указа, призваны будут в общей сложности 120 тысяч человек. Это почти столько же, как и обычно. Другими словами, спецоперация и частичная мобилизация и тут никак не повлияла на решение.

Подробнее о том, как будет проходить призыв рассказал представитель Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский:

- Спецоперация на Украине никак не влияет на нынешний осенний призыв. Все, военнослужащие, которые будут призваны вне зависимости от специальности будут проходить службу на территории России. Стенды как имели отсрочку, так и будут иметь ее дальше.

- Призвано будет 120 тысяч человек. Об этом говорится в Указе президента. (кстати, это на 7,5 тысяч меньше, чем прошлой осенью) Это количество зависит от потребностей вооруженных сил.

- Как правило, призывники будут проходить службу по соседству от места призыва. (Например проживающие на Камчатке, Чукотке, или на Сахалине - как правило, в частях и на кораблях Тихоокеанского флота, и так далее). А вот Москвичи имеют шанс пойти служить практически в любой регион. Решать будут комиссии.

- Никаких звонков и автоответчиков, которые призывают в военкоматы - не существует. Метод оповещения старый - повестки от сотрудников военкоматов. Их вручают лично либо дома, либо по месту работы. В то же время позвонить из военкомата могут, но лишь для уточнения данных.

- Комплектоваться военнослужащими по призыву будут все виды и рода войск Вооруженных Сил и других органов исполнительной власти. Но традиционно больше всего направляется в сухопутные войска и на флот. Можно попроситься и в конкретный род войск, или даже в часть, но решать все равно будет призывная комиссия.

- С 4 октября начинает работу горячая линия по опоросам призыва: 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График приёма звонков: вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское).

- Большинство призывников на 5 месяцев отправятся изучать современную военную технику и получат военно-учетную специальность. И по окончании обучения они будут направлены в войска уже в соответствии с подготовкой. А призывники, проявившие себя в ходе обучения в вузах, могут пройти отбор в научные и научно-производственные подразделения Минобороны.