Речь Путина во время подписания договоров с новыми территориями - это переход к новой идеологии

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Путин не призывал Украину сесть за стол переговоров. Он вообще ни разу в своей речи не произнес этого слова, обратил внимание Сергей Марков. А о переговорах он говорил тем, кто слушал эту речь - миллиарды людей во всем мире.

- Эта речь обращена к миллиардам людей, живущим на «не Западе». К миллиарду в Индии, к миллиарду в Китае, к сотням миллионов в Иране, Бразилии, Аргентине, - заявил Марков в эфире радио КП. - Вот эти 70% человечества (может быть, даже 80%), они очень хотят, чтобы кончилась война. И они ждут от России готовности все-таки вести переговоры на каких-то условиях. Поэтому к ним было обращено то, что Россия всегда готова к переговорам. А слово «Украина» вообще ни разу не было упомянуто. Это несуществующая сегодня страна. Он говорил только о киевском режиме.

Еще один важный момент, на который надо обратить внимание - что президент «впервые за многие годы он сказал не «крымская весна» про освобождение Крыма в 14-м году, а «русская весна».

- Это кардинальный переход к новой идеологии, - отмечает политолог. - Считаю, это важнейшим заявлением.

Что касается риторики российского президента, то она стала жестче. Теперь англосаксы напрямую называются врагами. А их методы - террористическими.

- Это большой шаг вперед, - говорит Марков. - Прямо названы англосаксы как враги, прямо обвинены в терроризме.

Речь идет о подрыве российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море.

- Президент России назвал, кому выгодно это - Соединенным Штатам Америки. А расследование невозможно, потому что эти объекты находятся вблизи от Швеции и Дании. Швеция и Дания являются членами НАТО, они подчинены Соединенным Штатам Америки. То есть подчинены преступнику. Эти территории находятся под контролем преступника, под контролем организатора терактов. Поэтому, естественно, никакое расследование невозможно.

Хотя эксперт предлагает пойти еще дальше и обвинить непосредственно Байдена в терроризме:

- Он дал добро на этот теракт. И надо его обвинять, что лично Байден уничтожает европейскую энергетическую инфраструктуру. Тем более так оно и есть. Поэтому я бы даже сказал, что речь Путина была чуть-чуть мягкой. Но, я думаю, Владимиру Владимировичу виднее.