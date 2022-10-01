Белла Хадид показала на подиуме «жидкое платье». Видимо, это и есть одежда будущего

Жидкое платье "рождалось" на глазах у зрителей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Париже сейчас проходит очередная Неделя моды. Одним из самых сенсационных стал показ фирмы Coperni. Точнее, его финал. На подиум вышла 25-летняя супермодель Белла Хадид; из одежды на ней были только стринги, а грудь она прикрывала рукой. Вокруг девушки засуетились трое мужчин, распыляющие на нее из специальных пульверизаторов состав, напоминающий белую краску. Постепенно тело Беллы покрылось тонким слоем этого состава. Но это был вовсе не боди-арт: «краска» вскоре отстала от ее тела и превратилась в готовое платье, простое и элегантное. В нем Белла и покинула подиум под аплодисменты зрителей.

Платье не шили, а разбрызгивали из "краскопультов" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конечно, все это больше напоминало фокус, чем высокую моду. Трудно понять, насколько удобно было бы носить такое платье в обычной жизни, и какой смысл заменять им наряды из обычных тканей. Но все равно - создавалось ощущение, что посетители показа попали внутрь фильма, действие которого разворачивается в будущем. Эффект был убийственный: о показе Coperni уже написали на сотнях сайтов, видео разлетелось по соцсетям.

Как сообщает Vogue Business, состав, которым обрызгали Беллу Хадид, был разработан компанией Fabrican (ею руководит испанский дизайнер и ученый Манель Торрес). Волокна хлопка или синтетической ткани там соединены со специальной жидкостью, содержащей полимеры. Эта жидкость испаряется, входя в контакт с человеческой кожей. Снятое платье легко превратить обратно в такой же состав, который можно использовать заново.

Модель в "жидком" платье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На создание технологии для парижского показа у Торреса и его команды ушло шесть месяцев. С ними сотрудничали основатели бренда Coperni, молодые французы Себастьен Мейер и Арно Вайян. Они в целом склонны к экспериментам: одним из самых известных их произведений стала сумка Swipe, целиком сделанная из стекла. Специально для показа на Парижской неделе моды была создана версия этой сумки из чистого золота, стоимостью в 100 000 евро. Правда, после показа ее обещали расплавить и вернуть золото в виде слитка поставщику. Но, если поступит заказ, золотая сумка будет изготовлена заново.