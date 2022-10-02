Шоу «Голос.60+» выиграла Раиса Дмитренко, исполнившая 42 года назад эпилог «Аллилуйя» в рок-опере «Юнона и Авось»

Раиса Дмитренко. Фото: Первый канал

Если честно, именно она была главной претенденткой на победу. Роскошный вокал, безмерная харизма, невероятный опыт и обаяние — все было на стороне Раисы Дмитренко, 73-летней вокалистки из Москвы.

Певица уже очень давно на сцене. Снималась в разных детективных сериалах, примерно всю жизнь выступала (окончила Гнесинку), и искушенный зритель отлично помнит ее хрустальный вокал в рок-опере «Юнона и авось» Алексея Рыбникова на пластинке 1980 года. Это она исполняла пронзительный эпилог «Аллилуйя любви» голосом молящейся женщины. Голос Богоматери взяла на себя Жанна Рождественская.

В шоу «Голос.60+» певица попала в команду Елены Ваенги, хотя и другие наставники тоже мечтали видеть ее в своих коллективах. Наставница сравнивает подопечную с гениальной Фаиной Раневской: и нечто похожее в стиле юмора, манерах и даже тембре голоса действительно есть. Дмитренко уверенно прошла по дистанции — легко разобралась с оппонентами в Нокаутах, а в финале показала все, на что способна. Уж насколько это возможно в ходе двух песен (больше в заключительном этапе конкурса никто спеть не успевает).

— На финал зашла, а дальше надо поражать, хайповать, как молодежь говорит, — разогревала сама себя артистка перед выходом на сцену в финале. — Ожидала ли, что я выйду в финал? Совершенно нет! Уже приготовилась чемоданы собрать.

Первой Раиса Кондратьевна исполнила Hit The Road Jack, которую прославил Рэй Чарльз (или она его). Джазовый хит, получивший в свое время «Грэмми», Дмитренко окрасила в глубокие и густые полутона зрелого и красивого «черного» вокала. С этим жанром певица, очевидно, на короткой ноге.

Ну, а второй композицией в исполнении финалистки стала душещипательная баллада Владимира Мигули и Маргариты Агашиной «Песня о солдате», которая была посвящена герою Сталинградской битвы и таджикскому писателю Фатеху Ниязи.

Разве после такого исполнения у зрителя был шанс не отдать победу певице? Еще до объявления результатов голосования в соцсетях Первого канала Дмитренко приговорили к победе:

«Это было очень достойное исполнение. Таким и должно быть искусство!»

«Уже известно , что Раиса стала победителем. Да, песня сильная, особенно учитывая ситуацию в стране, да исполнено с душой. Но, по-моему, выиграла Раиса именно из-за песни, а не из-за вокала».

«Какая разноплановая певица. Это было до мурашек. БРАВООО»

Хоть 65-летний Виктор Зорин из Екатеринбурга и вышел в суперфинал вместе с Дмитренко, и даже отлично спел «Вечную любовь» Шарля Азнавура, но все же шансов у уральца практически не было: превосходство было двукратным — 62,3% против 37,7% зрительских голосов. Заслуженная и добытая десятками лет труда на музыкальной сцене победа.

Лучшим наставником пятого сезона шоу «Голос.60+» зрители признали Валерия Сюткина.