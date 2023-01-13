Американский журналист Такер Карлсон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению популярного телеведущего канала Fox News Такера Карлсона, власти США продолжают нечистоплотную игру, которая позволяет наживаться Зеленскому и его команде на человеческом горе.

Журналист назвал поддержку Украины Соединенными Штатами «главным преступлением века», поскольку все смерти, вызванные украинским конфликтом, преследуют лишь одну цель – скрыть плачевное состояние американской экономики и отвлечь внимание людей от проблем собственной страны.

В свою очередь, представители киевского режима используют любую возможность для личного обогащения, не считаясь ни с жертвами, ни с положением самой страны.

Ранее Карлсон заявил о том, что в медиапространстве США намеренно формируется абсолютно ложное представление о том, что Украина побеждает на поле боя. По словам телеведущего, такое положение вещей позволяет оправдывать отправку Киеву все новых и новых траншей помощи, в ожидании «скорой победы над Россией». Любого же, кто пытается в американских средствах массовой информации рассказать правду, тут же объявляют агентом Кремля и подвергают травле.