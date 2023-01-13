Американский обозреватель Карлсон назвал преступлением траты США на Украину

Американский обозреватель Карлсон назвал преступлением выделение Украине огромных сумм. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон назвал преступлением то, что Соединенные Штаты тратят на Украину больше, чем на решение проблем в собственной стране.

Карлсон процитировал заявление конгрессмена Томаса Мэсси, который подсчитал, что за год США выделили Украине больше средств, чем на все дороги и мосты в собственной стране.

На этом фоне Такер Карлсон назвал «безумием» отправку новых миллиардов киевским властям.

«Люди на этом сильно обогащаются. Именно поэтому Вашингтон это поддерживает», - заявил Карлсон и призвал сделать выбор, «защищать границы Украины либо Соединенные Штаты».

Тем временем в Америке признались, что Украина – страна-прокладка для отмывания денег США.

Почему Украине от выделенных Соединенными Штатами $45 миллиардов вспомоществования достанется хорошо если половина, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что МИД Украины готовит проект резолюции ГА ООН о спецтрибунале против России. Об этом заявила замглавы МИД Украины Джапарова.

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