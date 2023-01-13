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НовостиПолитика13 января 2023 2:47

Американский обозреватель Карлсон назвал преступлением траты США на Украину

Журналист заявил, что американское правительство тратит на Украину больше, чем на собственную страну
Мария ПАВЛОВА
Американский обозреватель Карлсон назвал преступлением выделение Украине огромных сумм.

Американский обозреватель Карлсон назвал преступлением выделение Украине огромных сумм.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон назвал преступлением то, что Соединенные Штаты тратят на Украину больше, чем на решение проблем в собственной стране.

Карлсон процитировал заявление конгрессмена Томаса Мэсси, который подсчитал, что за год США выделили Украине больше средств, чем на все дороги и мосты в собственной стране.

На этом фоне Такер Карлсон назвал «безумием» отправку новых миллиардов киевским властям.

«Люди на этом сильно обогащаются. Именно поэтому Вашингтон это поддерживает», - заявил Карлсон и призвал сделать выбор, «защищать границы Украины либо Соединенные Штаты».

Тем временем в Америке признались, что Украина – страна-прокладка для отмывания денег США.

Почему Украине от выделенных Соединенными Штатами $45 миллиардов вспомоществования достанется хорошо если половина, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что МИД Украины готовит проект резолюции ГА ООН о спецтрибунале против России. Об этом заявила замглавы МИД Украины Джапарова.

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