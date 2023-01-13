Копия Натальи Водяновой вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная 2022»: зал в США встретил ее овациями

Анна Линникова летом победила в конкурсе «Мисс Россия 2022», а теперь борется за корону «Мисс Вселенная». Фото: СОЦСЕТИ

«Мисс Россия 2022» Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная 2022». Соревнование красавиц проходит в США. Позади один из важных этапов конкурса, финал в Новом Орлеане – 14 января. В конкурсе участвует 84 красавицы из разных стран мира, в полуфинал вышло 16 человек. 22-летняя студентка Анна Линникова в их числе.

Имиджмейкер, стилист, эксперт Анвар Очилов в разговоре с kp.ru оценил шансы нашей участницы: «Критериев красоты давно нет. Важна индивидуальность. Основное на что обращают внимание, главный тренд – это естественность. Все должно быть свое, натуральное. Естественная красота – то, чем обладает Анна Линникова. Поэтому шансы на победу есть. Хотя много сильных соперниц».

Анна Линникова действительно вся естественная – без уколов красоты, накладных волос и грудных имплантов. При росте 173 см Линникова весит 50 кг. Ее параметры: 85 – 59 – 88 см. Для сравнения параметры единственной отечественной «Мисс Вселенная 2002» Оксаны Федоровой были такие: рост 178 см, 88 – 64 – 93.

Линникова участвовала в дефиле купальников (была в розовом монокини и накидке) и конкурсе национального костюма. Национальный костюм у нашей участницы и правда был удивительный – необыкновенный красивый и роскошный: самый эффектный из всех. Красное платье в стиле эпохи Романовых под названием «Корона Российской Империи» шили, советуясь с экспертами Эрмитажа. Юбка-трансформер из итальянского шелкового бархата, наряд расшит полудрагоценными камнями и речным жемчугом — Анна и впрямь на сцене напоминала императрицу из какого-нибудь исторического фильма. Стать и умение себя подать — тоже соответствующие.

Анна в купальнике перед выходом на сцену конкурса «Мисс Вселенная». Фото: телеграм-канал «Мисс Россия»

Впереди у нашей красавицы с голубыми глазами и светлыми волосами очередные дефиле и интеллектуальный конкурс. Но здесь Анна не волнуется: она девушка начитанная, сообразительная, отлично говорит по-английски. Ранее Линникова обучалась в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики – осваивала пиар-технологии. Теперь Линникова решила поменять специальность: будет поступать на искусствоведение. Анна прекрасно говорит по-английски, так как давно работает моделью за границей: «Все начиналось в 16 лет в городе Оренбург, где я родилась. Меня нашел модельный агент, меня заметили из толпы – сказали, что у меня есть будущее в профессии моделинга. Правда не в России, но заграницей. В 16 лет я полетела работать в Китай, и далее я путешествовала по Азии. Работала в Японии, Корея, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и так далее. Было много контрактов (рекламных модельных – прим. Авт.). За этот период я выросла как психологически, так и ментально».

Анну Линникову называют улучшенной копией модели Натальи Водяновой: все из-за одного типа внешности бэби-фейс – детское милое «кукольное» лицо.

В соцсетях пишут о том, что зал встречал нашу участницу бурными овациями. Овации были, но не сказать, что бурные: вполне себе громкие аплодисменты и одобрительные крики действительно звучали — сложно не замечать красоту и стать нашей Анны. В том случае если судейство неожиданно окажется объективным, то у Анны Линниковой есть шансы выйти в финал. Сама красавица настроена решительно: говорит, что ей помогает сила духа. Анна пишет в соцсетях: «Я хочу поблагодарить каждого, кто пишет мне позитивные комментарии, и поддерживает меня. Спасибо вам, без вас бы я не справилась».