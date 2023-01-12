Обладательница титула "Мисс Россия 2022" Анна Линникова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россиянка Анна Линникова готовится представить страну на 71-м по счету конкурсе "Мисс Вселенная 2022": в субботу, 14 января (по Москве - в ночь на воскресенье, 15 января) в Новом Орлеане состоится финал масштабного шоу. Победительница получит титул самой красивой женщины мира, бриллиантовую корону, возможность обучаться в США и рекламные контракты с крупнейшими брендами.

Сайт KP.RU рассказывает, кто такая Анна Линникова, каковы ее шансы на конкурсе "Мисс Вселенная", а также показывает фото россиянки, которая может стать будущей "Мисс Вселенная".

АННА ЛИННИКОВА: ВЕС, РОСТ, ВОЗРАСТ, ПАРАМЕТРЫ

Рост – 173 см, вес – 50 кг

Параметры: 85–59-88

Возраст: 22 года (родилась 4 апреля 2000 года).

Анна Линникова после пресс-конференции, посвященной ее участию в 71-ом международном конкурcе "Мисс Вселенная". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

АННА ЛИННИКОВА: БИОГРАФИЯ

Анна Линникова родилась в Оренбурге в семья экономиста (мама Наталья Владимировна) и программиста (папа Владислав Петрович). Есть младший брат Егор, который в 2023 году заканчивает 11 класс. Несколько лет назад вся семья переехала в Москву.

Девушка с 16 лет работает моделью, в том числе за границей: Китай, Вьетнам, Япония, Индонезия, Малайзия и др. Свободно владеет английским и французским языками.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

После окончания средней школы в Оренбурге Анна Линникова поступила в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, выбрав направление "Реклама и связи с общественностью", однако, в 2022 году сменила факультет и поступила учиться на искусствоведа.

В 2022 году завоевала титул "Мисс Россия". Теперь Анна Линникова представит страну на двух самых престижных конкурсах - "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира".

АННА ЛИННИКОВА: ВНЕШНОСТЬ

После победы на конкурсе "Мисс Россия" комментаторы прозвали Анну Линникову "улучшенной копией Натальи Водяновой". Фото Анны Линниковой тоже указывают на это. Сама девушка с этим отчасти согласна.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Она мне очень нравится. Это не моя ролевая модель, просто у нас один типаж – бэби фейс, когда взрослая девушка выглядит как ребенок. Этот типаж, кстати, очень любят в Азии, поэтому там у меня всегда было много работы. А девушка, от которой я бы многое хотела почерпнуть, - американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли. Она красивая, умная, смешная, занимается бизнесом, - признавалась Анна Линникова.

АННА ЛИННИКОВА: ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Российская участница "Мисс Вселенная 2022" уверяет, что ее сердце свободно.

- На личном у меня тишина - даже молодого человека нет, - рассказывала Анна Линникова в интервью. - Многие думают: красивая девушка, да еще и с титулом - как к ней подойти? Так никто и не решается познакомиться. И даже в соцсетях мне никто не пишет и не зовет на свидание. А для меня важно, чтобы мужчина сделал первый шаг. Мой мужчина мечты, в первую очередь, ответственный: сказал – сделал. У меня папа такой. Хочу встретить умного, доброго, любящего, который постоянно стремится к чему-то большему. Ну и конечно, мне важно, чтобы человек был со мной одного уровня – финансового, социального. Наравне или выше, чтобы мне было куда стремиться.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

АННА ЛИННИКОВА: ШАНСЫ НА ПОБЕДУ В "МИСС ВСЕЛЕННАЯ 2022"

Россия выигрывала корону конкурса "Мисс Вселенная" один-единственный раз: в 2002 году этот титул получила Оксана Федорова, однако, спустя несколько месяцев отказалась от него ради учебы в России. С тех пор россиянки показывали хорошие результаты лишь в 2010 и 2012 годах, когда Ирина Антоненко вошла в ТОП-15, а Елизавета Голованова - в ТОП-10.

В этом году с учетом политической обстановки эксперты не питают иллюзий.

- С Аней приятно общаться, девушка разбирается в искусстве, знает русскую культуру разных периодов - и домонгольскую, и послемонгольскую, - говорил об Анне Линниковой эксперт в сфере конкурсов красоты Антон Парамонов. - В моделинге с 16 лет, хорошо владеет английским. Это большой плюс, потому что участницы последних лет в большинстве своем даже до 10 сосчитать не могли. Думаю, общий язык с конкурсантками она найдет. А что уж там будет дальше... Мне кажется, ничего. Зато девочка получит опыт перед грядущей поездкой на "Мисс Мира": там, думаю, у нее будет больше шансов.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Среди главных претенденток на корону "Мисс Вселенная 2022" называют представительниц Венесуэлы, Колумбии, Мексики, Перу, Италии, Южной Африки, Таиланда и Вьетнама.

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