«Принцесса рок-н-ролла»: внезапно оборвалась бурная жизнь единственной дочери Элвиса Пресли

Дочери короля рок-н-ролла Лизе Мари было 54 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мир рок-н-ролла, солнечная Калифорния и все поклонники легендарного Элвиса сегодня скорбят - умерла единственная дочь короля рок-н-ролла. Лизе Мари было 54 года. Накануне женщине стало плохо, ее доставили в больницу, но там она скончалась из-за остановки сердца, врачи спасти ее не смогли.

«С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала», - написала в соцсетях мать Лизы Мари, актриса Присцилла Пресли.

Лиза Мари появилась на свет в тот момент, когда ее отец находился на пике славы - в 1968 году его рождественский концерт вернул американцам их кумира Пресли - такого шоу они еще не видели. Малышку сразу окрестили принцессой. Всю свою жизнь она оставалась в центре всеобщего внимания. Интерес к ее судьбе - будь то очередной брак или личная трагедия - никогда не ослабевал.

НАСЛЕДНИЦА КОРОЛЯ

Присцилла и Элвис Пресли развелись скоро после рождения дочери. Когда Лизе Мари было четыре, мать ушла от Пресли к своему тренеру по карате. Король рок-н-ролла в то время не отставал от супруги, имея целую армию любовниц на стороне. Развод был оформлен в 1973 году. Лиза Мари в основном жила в Калифорнии у матери, но при этом частенько оставалась у отца в Мемфисе.

Лиза Мари с родителями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После смерти Элвиса в 1977 году Лиза Мари стала единственной наследницей всего его имущества. В 1993 году, когда девушке исполнилось 25 лет, наследство ее отца оценивалось в 100 млн долларов, но к 2004 году оказалось распродано почти 85% всей собственности.

НАСИЛИЕ, НАРКОТИКИ, ВЕРА

Школьные годы выдались для Лизы Мари тяжелыми. Когда она была подростком, она подверглась сексуальному насилию со стороны любовника матери актера Майкла Эдвардса. Тот, по словам Пресли, был не дурак выпить и в пьяном угаре начинал приставать к девочке.

С учебой у Лизы Мари также не задалось, с ее нелегким нравом не могли совладать многие школы-интернаты. Усугубляло ситуацию ее увлечение наркотиками. Себя в то время она характеризовала как «одинокого, меланхоличного и странного ребенка». И, возможно, жизнь девушки оборвалась бы в совсем юные годы, если не вера.

В 1977 году она впервые оказалась в Церкви Саентологии, куда их с матерью пригласил актер Джон Траволта. И удивительным образом, псевдорелигия помогла Лизе Мари к 17 годам полностью отказаться от употребления наркотиков.

Увлечение саентологией растянулось почти на 40 лет. Только в 2016 году Лиза Мари официально отказалась причислять к себя к саентологам.

ПЕТЬ БЛЮЗ

Свою музыкальную карьеру Пресли начала в 2003 году с дебютного альбома «To Whom It May Concern», который занял пятое место в чарте лучших альбомов Billboard 200 и тем летом стал золотым. Тексты для своих песен она писала сама, а также принимала непосредственное участие в работе над написанием музыки.

В то время в интервью телеведущему Ларри Кингу Лиза Мари призналась, что общество оказывает на нее серьезное давление, постоянно сравнивая ее с отцом.

За свою карьеру она выпустила три альбома, которые были радушно приняты критиками и публиками, благодаря своему необычному блюзовому звучанию.

СТРАСТНАЯ НАТУРА

Активная личная жизнь Лизы Мари вылилась в четыре брака, подарившими ей четверых детей. Первым ее супругом стал музыкант Дэнни Кио. От него Пресли родила дочь Даниэль Райли и сына Бенджамина. В 2020 году 27-летний Бенджамин покончил с собой. Для матери это стало страшной трагедией.

Вторым мужем Лизы Мари стал поп-король Майкл Джексон. С певцом Пресли была знакома с детства, но потом они долгое время не общались. Музыкантов свел вместе случайная встреча, после которой между ними вспыхнула страсть. Свадьбу сыграли через 20 дней после того, как Пресли ушла от первого мужа.

Брак с Джексоном продлился всего два года и в 1996 году пара развелась. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие считали, что их брак - ничто иное как пиар-акция по обелению имиджа Джексона. Певца в тот момент впервые заподозрили в растлении малолетних. Сторонники другой версии утверждали, что Майкл как поклонник Элвиса не мог отказать себе в том, чтобы максимально приблизиться к своему кумиру.

Вместе пара была всего два года и в 1996 году развелась. Позднее Лиза Мари говорила, что Джексон злоупотреблял наркотиками, был мастером манипуляции, и поэтому ей было трудно оставаться с этим человеком.

На смену певцу в жизнь Пресли пришел актер - Николас Кейдж. Их отношения были полны страсти, скандалов и драк, во время одной из них Лиза Мари выкинула обручальное кольцо с бриллиантом в океан. Пара объявила о разводе уже через три месяца после свадьбы.

Лиза Мари с актером Николасом Кейджем, 2001 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«У Лизы был самый громкий смех из всех, кого я когда-либо встречал. Она освещала собой пространство, я убит горем», - сказал актер, узнав о смерти бывшей жены.

Четвертым мужем стал музыкальный продюсер, гитарист Майкл Локвуд. Их брак длился 10 лет и подарил дочерей-близняшек Харпер и Финли.