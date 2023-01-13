Константин Хабенский уволил Дмитрия Назарова и его жену из МХТ

Причиной расторжения контракта стали громкие высказывания и антироссийские настроения актеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дмитрий Назаров уволен из МХТ имени Чехова. Актер покинул культурное учреждение, которому отдал 20 лет, вместе с женой Ольгой Васильевой. Приказ об увольнении артистов подписал худрук театра Константин Хабенский.

Константин Хабенский уволил Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву из МХТ. Причиной расторжения контракта стали громкие высказывания звезды сериала "Кухня" о специальной военной операции и антироссийские настроения актера.

Как передает сайт mk.ru, Хабенский пытался вразумить Назарова, но после того, как увидел интервью артиста, где тот откровенно поливал грязью Россию, уволил артиста и его супругу, также не скрывающую свою антироссийскую позицию.

Отметим, ранее Назаров дал интервью, в котором нахваливал сбежавшего из России Анатолия Белого и раскрыл некоторые секреты МХТ. Он сообщил, что многие актеры ушли из театра по собственному желанию и покинули Родину.

После этого в российских городах стали отменять спектакли с Назаровым. Например, спектакль "Корень любви" в Нижнем Тагиле сняли по просьбе жителей. Они не захотели видеть Дмитрия Юрьевича на сцене Дворца молодежи.

Назаров скандал никак не комментирует. Зато ранее резко высказался в адрес Ивана Охлобыстина, назвав многодетного отца "опричником". Охлобыстин молчать не стал. Он призвал коллегу бросить истерить и посоветовал ему поехать с концертами на передовую. "Поговорите с теми, о ком у вас душа болит. Если болит, конечно", - заключил он.

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