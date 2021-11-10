Вдова Караченцова в пух и прах разнесла Хабенского из-за скандального спектакля

Людмила Поргина. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

В конце октября стало известно о назначении Константина Хабенского новым худруком МХТ им. Чехова. За две недели на новом посту актер успел многое. Так, он вернул в театр скандальный спектакль Константина Богомолова, его бывшую жену Дарью Мороз и актера Андрея Бурковского. Впрочем, с решениями звезды сериала "Метод" согласны не все. Вдова Николая Караченцова резко высказалась в адрес молодого коллеги.

Константин Хабенский привел в ярость известную актрису Людмилу Поргину. Вдова Николая Караченцова не сдержала праведного гнева и в пух и прах разнесла нового худрука МХТ за его решение вернуть в репертуар театра постановку Константина Богомолова.

"Я не пойму никак, зачем Хабенский восстановил спектакль, который называется "Идеальный муж"? Это о любви двух гомосексуалистов... Мне это смешно, переписанная глупость", - сокрушается заслуженная артистка.

По ее словам, все помнят грандиозный скандал с этим спектаклем. "Уже выступали люди православные, уже говорили: «Остановитесь». Уже убрал Женовач, теперь Хабенский восстановил. Он, наверное, считает, что это шедевр. Я этого не понимаю", - цитрует пенсионерку blitz.plus.

Напомним, в сентябре бывший худрук театра Сергей Женовач рассказывал, что исключил из репертуара МХТ два спектакля мужа Ксении Собчак "Идеальный муж. Комедия" и "Карамазовы". Художественный руководитель объяснил это тем, что из-за премьер всегда убираются несколько спектаклей. Многие общественные деятели называли постановку скандальной, отмечая, что ей не место на классической сцене.

При этом коллеги Богомолова, напротив, нахваливают его на все лады. "Богомолов - великолепный режиссер. Я не про вкусовщину говорю, а про прикладную режиссуру, насколько крепкие он делает спектакли. Переход из одной сцены в другую, работа с текстом, музыкой и динамикой драматургии… Вот эти спектакли одни из лучших в его карьере", - отмечал Филипп Янковский.

К слову, в труппу МХТ спустя год после ухода вернулась и бывшая жена Богомолова. Актриса работала в театре более 17 лет. Теперь же Дарья Мороз готова приступить к новым репетициями.