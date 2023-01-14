Военная спецоперация на Украине 14 января 2023: прямая онлайн-трансляция

Российские военные продолжают выполнять боевые задачи в рамках СВО на УкраинеС 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 ноября 2022 года. Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27472/4677988/ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Проведение СВО было начато по решению президента РФ Владимира Путина ради спасения мирного населения республик Донбасса от геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины и украинских неонацистских формирований. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 января 2023 года.

В министерстве обороны России официально заявили об освобождении города Соледар (Донецкая народная республика).

В российском военном ведомстве пояснили, что установление полного контроля ВС РФ над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нем подразделения ВСУ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что причиной нехватки военной формы для мобилизованных россиян стал вопиющий случай хищения со складов.