Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2023 12:00

При какой температуре у ребенка стоит идти к врачу: подробная памятка для родителей

Педиатр Тимаков объяснил, при какой температуре у ребенка стоит немедленно вызывать врача
Анна КУКАРЦЕВА
Чем бы не заболел ребенок, родителям важно обращать внимание на его состояние

Чем бы не заболел ребенок, родителям важно обращать внимание на его состояние

Фото: Shutterstock

Традиционный январский подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ врачи ждут к концу января — обычно к этому времени дети обмениваются вирусами в школах и детсадах, и начинаются массовые болезни. Несмотря на то, что в каникулы заболевших было меньше в разы, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова по-прежнему называет обстановку с гриппом напряженной. Да и коронавирус не торопится отступать: в России зарегистрирован первый случай заболевания новым штаммом «кракен».

Но чем бы не заболел ребенок, родителям важно обращать внимание на его состояние. Важно в первую очередь оценивать его общее самочувствие, отслеживать любые изменения в поведении. Если у ребенка 39°C, но он бодр, весел и вполне активен, значит, болезнь «идет по плану», то есть организм вполне справляется. Но если он при 38°C бледный, вялый, жалуется на тошноту и головную боль — это важные моменты, которые должны насторожить.

«Вызывать врача нужно обязательно, если температура держится долгое время, практически не снижается после приема препаратов. Ребенок становится вялым и бледным, у него прибавляются другие симптомы — рвота, насморк, жидкий стул. До приезда врача нужно продолжать обтирать ребенка теплой водой, давать больше теплого питья», - объясняет педиатр Евгений Тимаков.

И внимательно следите за динамикой. Эксперты телеканала «Доктор» перечисляют несколько причин немедленно показать ребенка врачу:

+ Младенцу три месяца или меньше, а ректальная (в попе) температура составляет 38°C или выше.

+ У ребенка любого возраста температура подбирается к 40°C.

+ Температура держится около 39°C больше суток, не помогают ни лекарства, ни обтирания, ее невозможно сбить хотя бы до 38°C.

+ Ребенок плохо пьет, у него начинается обезвоживание (особенно это состояние опасно для младенцев до года).

+ Ребенок все время плачет. Это может быть единственным указанием на серьезные неполадки со здоровьем.

+ У ребенка петехиальная сыпь (микрокровоизлияния под кожей — мелкая красная сыпь).

+ Жар сопровождается сильной головной болью. А если ребенок не может повернуть голову, это может говорить о менингите — опасной инфекции оболочек головного и спинного мозга. Срочно вызывайте «скорую»!

+ Вы серьезно беспокоитесь, чувствуете, что что-то не так, даже если вышеназванных признаков и симптомов нет — это повод посоветоваться с врачом.

КАРТИНА ДНЯ