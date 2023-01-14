При какой температуре у ребенка стоит идти к врачу: подробная памятка для родителей

Чем бы не заболел ребенок, родителям важно обращать внимание на его состояние Фото: Shutterstock

Традиционный январский подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ врачи ждут к концу января — обычно к этому времени дети обмениваются вирусами в школах и детсадах, и начинаются массовые болезни. Несмотря на то, что в каникулы заболевших было меньше в разы, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова по-прежнему называет обстановку с гриппом напряженной. Да и коронавирус не торопится отступать: в России зарегистрирован первый случай заболевания новым штаммом «кракен».

Но чем бы не заболел ребенок, родителям важно обращать внимание на его состояние. Важно в первую очередь оценивать его общее самочувствие, отслеживать любые изменения в поведении. Если у ребенка 39°C, но он бодр, весел и вполне активен, значит, болезнь «идет по плану», то есть организм вполне справляется. Но если он при 38°C бледный, вялый, жалуется на тошноту и головную боль — это важные моменты, которые должны насторожить.

«Вызывать врача нужно обязательно, если температура держится долгое время, практически не снижается после приема препаратов. Ребенок становится вялым и бледным, у него прибавляются другие симптомы — рвота, насморк, жидкий стул. До приезда врача нужно продолжать обтирать ребенка теплой водой, давать больше теплого питья», - объясняет педиатр Евгений Тимаков.

И внимательно следите за динамикой. Эксперты телеканала «Доктор» перечисляют несколько причин немедленно показать ребенка врачу:

+ Младенцу три месяца или меньше, а ректальная (в попе) температура составляет 38°C или выше.

+ У ребенка любого возраста температура подбирается к 40°C.

+ Температура держится около 39°C больше суток, не помогают ни лекарства, ни обтирания, ее невозможно сбить хотя бы до 38°C.

+ Ребенок плохо пьет, у него начинается обезвоживание (особенно это состояние опасно для младенцев до года).

+ Ребенок все время плачет. Это может быть единственным указанием на серьезные неполадки со здоровьем.

+ У ребенка петехиальная сыпь (микрокровоизлияния под кожей — мелкая красная сыпь).

+ Жар сопровождается сильной головной болью. А если ребенок не может повернуть голову, это может говорить о менингите — опасной инфекции оболочек головного и спинного мозга. Срочно вызывайте «скорую»!

+ Вы серьезно беспокоитесь, чувствуете, что что-то не так, даже если вышеназванных признаков и симптомов нет — это повод посоветоваться с врачом.