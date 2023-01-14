Лучшие роли Инны Чуриковой: от баронессы Мюнхгаузен и Жанны Д'Арк до купчихи и генеральши

Первая главная роль Инны Чуриковой в фильме "В огне брода нет". Фото: кадр из фильма

"В огне брода нет" (1967)

Первая главная роль артистки, сыгранная в фильме ее будущего мужа Глеба Панфилова. В этой драме определился фирменный образ Чуриковой - нескладной, неуклюжей, но по-своему очень привлекательной женщины, чье обаяние способно порой произвести впечатление более мощное, чем физическая красота. Глазами героини Чуриковой, молодой художницы-самоучки, режиссер смотрит на Гражданскую войну, пытаясь понять и переосмыслить происходившие в те годы события. Картина получила главный приз на международном кинофестивале в Локарно.

"Начало" (1970)

Еще одна яркая работа молодой Чуриковой - роль Паши Строгановой, простой ткачихи, в которой большой столичный режиссер вдруг разглядел артистический талант и позвал на роль Жанны Д'Арк. Паша становится звездой, но все равно до конца не верит, что это с ней случилось. Не верят и окружающие - одним из самых забавных моментов в фильме является эпизод, когда Строганова возвращается в родной городок и по дороге с вокзала натыается на своего старинного приятеля Палика, который, пробегая мимо, бросает: "Привет!". А потом останавливается, оборачивается и говорит: "Ой, да это ж я тебя бегу встречать..."

Кадр из фильма "Начало"

"Тот самый Мюнхгаузен"(1980)

В блестящем телефильме Марка Захарова комедийный талант Чуриковой пришелся как нельзя кстати - в роли жены барона-фантазера она была великолепна, став достойной экранной супругой блестящего Олега Янковского.

Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен"

"Васса" (1983)

Очередной фильм Глеба Панфилова с супругой в главной роли. В экранизации пьесы Максима Горького "Васса Железнова" привычная нескладная Чурикова предстала эдакой железной леди, богатой купчихой, которая и сложным бизнесом управляет, и о разношерстной семье заботится. Создатели картины (и Чурикова в том числе) были удостоены за эту работу Государственной премии СССР.

Кадр из фильма "Васса"

"Военно-полевой роман" (1983)

Знаменитая мелодрама Петра Тодоровского позволила артистки показать еще одну грань своего колоссального таланта. Здесь она - третья лишняя в классическом любовном треугольнике, солирует в котором яркая героиня Натальи Андрейченко, влюбившая в себя скромного киномеханика Сашу Нетужилина. Жена Нетужилина Вера вынуждена наблюдать за тем, как стремительно разваливается ее казавшаяся вполне счастливой семья.

Кадр из фильма "Военно-полевой роман"

"Курьер" (1986)

Даже "Земляне" не споют свою "Траву у дома" лучше, чем это сделали в комедии Карена Шахназарова Федор Дунаевский и Инна Чурикова. Артистка играет здесь маму раздолбая Вани Мирошникова и, хоть и появляется в кадре сравнительно нечасто, по-прежнему остается одной из любимейших героинь этой культовой картины.

Кадр из фильма "Курьер"

"Ширли-мырли" (1995)

Эксцентричная комедия Владимира Меньшова считается одним из главных российских фильмов 90-х - ее успех вряд ли был бы столь велик, если бы тетушку центрального персонажа Василия Кроликова (а также всех его братьев-близнецов) не сыграла народная артистка СССР.

Кадр из фильма "Ширли-мырли"

"Идиот" (2003)

Экранизация романа Достоевского стала телехитом во многом потому, что режиссер Владимир Бортко собрал на площадке великолепный актерский состав. Инне Чуриковой досталась одна из ключевых ролей - она сыграла генеральша Епанчину.

Кадр из фильма "Идиот"

"Самый лучший день" (2015)

Еще одна разухабистая комедия, в которой скромный актерский диапазон исполнителя главной роли Дмитрия Нагиева, по привычке пытавшегося сыграть что-то откровенно ситкомовское, компенсировали советские киномэтры - Михаил Боярский и Инна Чурикова. Замечательные артисты предстали в качестве родителей нагиевского героя и, не без помощи блестяще отработавшей в главной женской роли певицы Ольги Серябкиной, спасли эту музыкальную картину от творческого фиаско.

Кадр из фильма "Самый лучший день"

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