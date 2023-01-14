"Очень-очень больно": Муж Инны Чуриковой Глеб Панфилов впервые прокомментировал смерть супруги

Инна Чурикова умерла в возрасте 79 лет Фото: Борис КУДРЯВОВ

14 января умерла звезда российского театра и кино Инна Чурикова. В связи с печальной новостью журналисты KP.RU связались с мужем артистки Глебом Панфиловым.

На звонки режиссер не ответил, но в ответ прислал СМС-сообщения. В них он признается, что "этого никто не ожидал".

- Вот так вышло. Никто не ожидал....Не сыпьте соль на рану..., - рассказал муж артистки. - Очень-очень больно. Нет сил это больше выносить.

В беседе с журналистом он также отметил, что они с супругой были как одно целое, не разделимое.

Напомним, Инна Чурикова умерла в возрасте 79 лет. О ее кончине сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. Прощание с артисткой пройдет в театре "Ленком" во вторник, 17 января.

В связи с печальной новостью журналисты KP.RU связались с мужем артистки Глебом Панфиловым

Летом 2022 года сообщалось, что Чурикова была в больнице. Актрису госпитализировали с переломами. Как недавно стало известно, причиной внезапных падений звезды театра и кино стали новообразования в головном мозге.

"Комсомолка" выражает соболезнования родным и близким Инны Чуриковой.