Инна Чурикова умерла в больнице: «Болела? Конечно, болела...»

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Знаменитая актриса последние несколько месяцев не выходила на театральную сцену Ленкома – болела. Однако была на связи с коллегами. Инна Михайловна ушла из жизни в обед 14 января 2023 года.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал kp.ru о смерти ведущей актрисы театра: «Это вот только что случилось – час назад в обед…»

- Говорят, что Инна Михайловна умерла в реанимации… Что случилось?

- Какая разница. Случилось несчастье – ушла из жизни великая русская актриса. Болела? Конечно, болела.

- Когда Чурикова выходила на сцену «Ленкома» в спектакле последний раз?

- Где-то месяцев пять назад.

- Прощание будет тоже на сцене театра? Когда?

- Да, во вторник 17 января прощаться будем в театре. Во сколько скажем чуть позже, скорее всего, в 12 часов – но это нужно будет уточнить. Какое кладбище пока не известно.

Театр будет ходатайствовать, чтобы Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище. По неподтвержденной информации в июле 2022 года актриса обратилась в больницу после неудачного падения – получила переломы ребер, грудины, подвздошной кости. Писали, что падение случилось из-за нарушений координации – проблем с вестибулярным аппаратом, которые возникли из-за кист в головном мозге. С тех пор к работе Инна Михайловна не возвращалась. Причиной смерти актрисы называют остановку сердца.

Инна Чурикова в интервью говорила о самом важном для себя: «Знаете, в чем я не могу себе отказать? В чувстве любви к сыну и к мужу, в чувстве любви к моим партнерам в театре «Ленком» и в спектакле «Аудиенция», который мы играем в другом театре. В любви и уважении я не могу себе отказать. Главные человеческие качества? Человек должен быть совестливым. Мне кажется, что это главное. И не возноситься высоко, а трудиться…» Инна Михайлова начала трудится еще во время учебы в театральном, а последнюю роль в кино Чурикова сыграла в картине своего супруга Глеба Панфилова «Иван Денисович». В 2021 году Чурикова и Панфилов посещали вместе премьеру этого фильма в Москве, и на фестивале в Италии…

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