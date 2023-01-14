Растерянная, сильная, понимающая: ушла из жизни великая актриса Инна Чурикова

На 80-м году жизни ушла Инна Чурикова. Фото: Кадр из фильма "Начало"

Этого не может быть, так не бывает, но Инна Чурикова не думала стареть. Посмотрите фильм «Я шагаю по Москве», она там в смешном эпизоде выигрывает петуха. Испуганный взгляд, растерянный, очень забавный, но невероятно трогательный образ.

И этот взгляд, эту юную наглость, эту честную наивность Инна Михайловна сохранила до последних дней.

Мы не узнаем как, но она сумела свой большой комический дар использовать в драматических ролях и ее героинь всегда хочется пожалеть, какими бы смешными и сильными они ни были.

Инна Чурикова в фильме "Начало" Фото: кадр из фильма.

Помните, в фильме «Курьер» она нараспев тянула: «Земля в иллюминаторе видна», и в этой сцене женской драмы и большого страдания было больше, чем в многочасовом плаче и заламывании рук.

Инна Чурикова в фильме "Тема" Фото: кадр из фильма.

Казалось, что она никогда не жалуется. Разве что в кино. Ее Марфушка из «Морозко» стала присказкой, частью фольклора. Ее Якобина фон Мюнхгаузен — великолепной сатирой на лицемерие и приспособляемость. Она умела насмешить. И не стеснялась самых странных ролей. Ну как, скажите, обладая всеми титулами и наградами, согласиться играть вечно пьяную экс-проводницу в «Ширли-мырли» Владимира Меньшова? «Мать твоя, стюля дай бог каждому», говорил народный артист СССР Олег Ефремов народной актрисе СССР Инне Чуриковой, и это было невероятно смешно. И грустно, да.

Инна Чурикова в фильме "Морозко" Фото: кадр из фильма.

Инна Чурикова, конечно, великая театральная и драматическая актриса. Она умела завораживать зал одним свои появлением, насмешить одним жестом, заставить плакать поворотом головы… В невероятно звездном по составу «Театре Наций» она была супер-звездой, актрисой, на которою идут специально.

Инна Чурикова в фильме "Васса" Фото: кадр из фильма.

И она всего на полгода пережила свою героиню по спектаклю «Аудиенция» королеву Елизавету Вторую.

В последние годы Инна Чурикова немного ушла в тень. Почему? Потому что возраст, да. И потом сейчас жизнь актеров это скандал, крик, громкие заявление и не менее громкие опровержения. Участие в ток-шоу и дележ чего-нибудь.

Инна Чурикова в фильме "Ширли-Мырли" Фото: кадр из фильма.

Она же любила свою семью, своего мужа, прекрасного режиссера Глеба Панфилова, берегла его, ухаживала и опекала. Глеб Анатольевич старше супруги на девять лет, и, конечно, здоровье у него не самое крепкое. Они были удивительной парой, умные, честные, интеллигентные люди из прошлого, которыми хотелось восхищаться.

Прощайте, Инна Михайловна… Мы вас очень любили, мы наизусть знаем ваши фильмы, нам будет очень вас не хватать. И спасибо, спасибо за все. Так как вы, никто больше не сможет сыграть. Но ваша роль вам точно удалась.

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