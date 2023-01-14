«Для Аллы настал черный день»: Друг Пугачевой рассказал, на какие средства певица живет в Израиле

Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в России иноагентом) с весны прошлого года живут в Израиле. После отъезда из Москвы комик вынужден давать в два раза больше концертов, чтобы хоть как-то приблизиться к доходам, которые у него были на родине. Алла Борисовна и вовсе ничего не зарабатывает. Певица еще два года назад прекратила выступать и отказывалась от корпоративов. Поговаривают, что артистка, оставшись без заработков, обеспокоена материальным положением семьи. Судя по всему, сейчас Пугачева тратит сбережения, которые она копила многие годы.

Бывший стилист певицы Джордж Ровалс уверен, что ее материальное положение не так плачевно, как это кажется со стороны. Приятель звезды поделился подробностями жизни Аллы Борисовны в Израиле. Пугачева с семьей обосновалось в городе Кесария на берегу Средиземного моря. Звездное семейство привыкло жить на широкую ногу и ним в чем себе не отказывать. Вот и в Израиле Галкин и Пугачева шикуют на вилле площадью около тысячи квадратных метров. Арендная плата за такой особняк обходится хозяйке в миллион 200 тысяч рублей в месяц. При этом в России у супругов остался замок в деревне Грязь, который тоже требует немалых расходов на содержание. Судя по сему, у звездной семьи скоро не останется сбережений, чтобы поддерживать прежний уровень жизни. По словам стилиста, для Пугачевой настал «черный день» - тот самый, на который она откладывала долгие годы своей карьеры.

«Алла - умная женщина. Когда работала и зарабатывала, не думала, как многие из нас, что живет одним днем. Она всегда знала, что будет жить и жить дальше. Поэтому всегда откладывала „на черный день“. И как в воду глядела. Этот „черный день“ для нее настал. Теперь она просит об одном: „Вы, главное, меня поддерживайте!“. А за ее деньги не волнуйтесь: там все нормально», - рассказал Ровалс «МК».

Алла Пугачева с семьей обосновалась в в курортном городе Кесария в Израиле. Фото: соцсети.

По словам приятеля звезды, ей регулярно поступают проценты из банков по ее вкладам. Стилист уверяет, что это вполне приличная сумма. А если ситуация с доходами станет совсем критической, 73-летняя Пугачева в любой момент может вернуться на сцену и снова начать выступать.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, расходы покинувшей Россию семьи Аллы Пугачевой сейчас значительно превышают доходы. Только на содержание замка в деревне Грязь Галкин тратит около 600 тысяч рублей в месяц. При этом продавать особняк шоумен не хочет. На его строительство он потратил около 10 миллионов долларов, а продать сейчас такую специфическую недвижимость сможет максимум за 2 миллиона долларов. Еще 200 тысяч рублей в месяц Алла тратит на содержание трехэтажной дачи на Истре, в поселке Малые Бережки.

Среди последних внушительных трат певицы ее знакомые упоминают квартиру в Лос-Анджелесе, которую Пугачева подарила своему внуку Никите Преснякову. Говорят, Алла Борисовна купила недвижимость на свои сбережения. В Лос-Анджелесе Пресняков-младший занимается съемкой видеоклипов. Никита еще в октябре уехал жить в США. Переезд внука Аллы Пугачевой за океан совпал с началом в России частичной мобилизации.