Умер Вахтанг Кикабидзе: За что его так любили в России и что ему прощали

Самая известная роль актера - Валико Мизандари из "Мимино" Фото: кадр из фильма

Минувший уик-энд стал поистине черным для всех, кто вырос на советском кинематографе: вслед за новостью о смерти Инны Чуриковой пришла еще одна грустная весть - не стало Вахтанга Кикабидзе.

До конца своих дней блестящий актер и певец оставался таким, каким мы все запомнили - статным, харизматичным, неотразимым. В России его очень любили и готовы были простить все - в том числе резкие и как минимум спорные политические высказывания. Иного в подобной ситуации легко бы предали анафеме, но истинная народная любовь порой творит чудеса, поэтому Вахтангу Константиновичу многое прощали - мол, ну, бывает, горячая кавказская кровь... Наверное, российским зрителям просто не хотелось даже думать о том, что добрый Буба (именно так все привыкли называть артиста) может быть врагом. Ну и действительно, как можно недолюбливать неповторимого Валико Мизандари из "Мимино" или Бенжамена Глонти из "Не горюй!"? И если кто-то из популярных актеров своими необдуманными заявлениями порой вызывает желание жестко и даже грубо ответить, то к Вахтангу Константиновичу всегда хотелось обратиться со словами его звездного партнера Фрунзика Мкртчяна: "Я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся...".

Вахтанг Кикабидзе умер на 85 году жизни. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Всесокрушающее обаяние Кикабидзе помогало ему без помех для статуса народного любимца играть даже негодяев - вспомните хотя бы агента ЦРУ Глэбба из саги "ТАСС уполномочен заявить". Ведь мог актер попросить дать ему роль бравого офицера КГБ - в этом образе он точно смотрелся бы отлично и не рисковал бы разонравиться публике. Но он не думал о таких мелочах, словно понимая, что его зрители примут в любой даже казалось, самой проигрышной роли.

Не думал артист и о "проблемах", столь актуальных для некоторых его коллег, - как сохранить молодость. Этого истинного кавказца сложно было представить пациентом клиники пластической хирургии, делающим липосакцию или круговую подтяжку, а затем рапортующим о результатах в соцсетях. За такое он точно перестал бы себя уважать. Ну и, в конце концов, не зря же сам Буба когда-то спел о том, что его года - его богатство. И эта настоящая, а не показушная мужественность тоже всегда подкупала зрителей, понимавших, как мало на сцене и на экране выдающихся артистов, которые смогли не заиграться в героев и сохранить при этом свое лицо.

Не стало Вахтанга Кикабидзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глядя на Кикабидзе, многие часто повторяли избитую фразу: "Да, таких сейчас не делают...". Как и Инна Чурикова, Вахтанг Константинович был уникальным человеком из нашего прекрасного советского прошлого, отчаянная ностальгия по которому отчасти и объяснялась тем, что в ту пору на экране блистали звезды столь серьезного калибра. Увы, с каждым днем это прошлое становится от нас все дальше...