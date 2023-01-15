Перед смертью ненадолго вышел из комы: Стало известно о последних днях Вахтанга Кикабидзе

15 января пришло известие о смерти Вахтанга Кикабидзе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мы позвонили Нане Брегвадзе, очень теплому, душевному человеку, которая эмоционально, как и положено дочери Грузии, переживает потерю близкого друга - Вахтанга Кикабидзе.

Еще с середины 60-х и потом полтора десятка лет вместе они выступали в знаменитом ансамбле «Орэра». Потом каждый пошел своей дорогой и строил сольную карьеру, но это не мешало им дружить.

- Буба умер в больнице. Недели две назад его увезли в реанимацию. Он был в коме, из которой чудесным образом вышел, хотя и очень ослаб, - рассказала нам Нани Георгиевна. - Никто не верил, что его вернут к жизни. Он дышал с помощью ИВЛ (искусственная вентиляция легких – Ред.). И вдруг врачи сказали: аппарат не нужен, он дышит самостоятельно. Это было чудо: появилась надежда. Марина (приемная дочь Вахтанга Кикабидзе – Ред.) мне сообщила: Нани, может быть, еще и выкарабкается...

Марина ему сказала, что я хочу его навестить, и если он не против, пусть моргнет. Он уж не мог говорил. Он моргнул и улыбнулся своей фирменной улыбкой. Но не случилось… Сегодня позвонил его директор: Бубы не стало. Мы были к этом готовы, но надеялись на чудо и его жизнелюбие. Внутренне он был очень сильным человеком.

И невероятно талантливым, обаятельным. Он был не только актер, певец, музыкант, он писал стихи. У него было великолепное чувство юмора, которое его всегда выручало. Он был добрым, отзывчивым, поэтому его все любили.

Вообще все мальчики-орэровцы (музыканты ансамбля «Орэра» – Ред.) были замечательными. Я со всеми дружила, но с Бубой особенно. У него была очаровательная жена Ира, большая умница. Она всех нас объединяла, на гастролях мы были как одно целое.

В жизни Бубы были разные периоды, но по характеру он был веселый, неунывающий человек. Если в плохом настроении, Ира знала, что сделать: «Я сейчас его накормлю и он станет прежним веселым Бубой». Год назад Иры не стало. Он очень переживал...

Вообще он себя никогда не щадил. Поэтому так тяжело болел. 8 лет был на гемодиализе. Курил как паровоз. Выпивал с друзьями, и немало…

- Это нормально для грузина – выпивать и курить…

- Нормально, когда ты не на диализе. А в его состоянии нельзя было ни пить, ни курить. А он жил так, как ему нравилось… Правда и прожил немало: будущим летом ему бы стукнуло 85 лет.

- При его болезнях, достаточно крепкий был организм.

- Он прожил столько лет, будучи тяжелобольным человеком, потому что продолжал выступать. Для него сцена была и лекарством, и эликсиром, поддерживающим силы. После диализа он садился в самолет, пять часов перелета, потом три часа концерт – на ногах на сцене или за кулисами. Все другие артисты выдыхались. А ему ничего. Когда-то я даже спросила его жену: Иру, зачем вы его мучаете? «Нани, это его жизнь. Он сидит дома и умирает, а как только концерт, он оживал», - сказала она.

В этом смысле он был похож на Иосифа Кобзона. Как-то я ему в шутку сказала: ты хуже Кобзона, в том смысле, что Иосиф, даже в тяжелом состоянии, выходил на сцену и давал большие концерты. И для Кобзона сцена была лекарством. И Буба, и Кобзон очень любили свою публику. Буба этим жил, был счастлив и весел.

Еще осенью он выступал. Дал 4-5 концертов в Израиле. В сентябре мы с ним были в Баку на концерте памяти Муслима Магомаева. По-моему, в Азербайджане Бубу любили не меньше, чем Магомаева, такой был прием.

А слег он и уже не встал, когда недавно отменил свой концерт. Возможно, впервые в жизни. Это был уже не Буба. После этого он попал в больницу, откуда не вышел. У него были больные почки, поэтому диализ, и легкие были поражены из-за курения. Он прикуривал одну сигарету от другой. Был еще один плохой диагноз (как пишут СМИ, у Кикабидзе была опухоль головного мозга – Ред.).

- Кто за ним ухаживал, когда его жены не стало?

- Еще когда Ира была жива, но тоже болела, за ней и за Бубой ухаживали две чудесные женщины – сиделки, помощницы по хозяйствам. Они и остались с Бубой после Ириного ухода. Марина, дочь Иры от первого брака, постоянно была на связи. Сын Константин с женой Леной живет в Канаде. Внуки уже взрослые, у каждого своя жизнь, работа… Но все обожали Бубу, а он – их.

Сегодня должен был прилететь его сын из Канады. Но получилось, что прилетел он на похороны.

- Удивительно похожий трагический сюжет случился вчера. Умерла Инна Чурикова. Как и Вахтанг Кикабидзе – народная артистка СССР, любимая миллионами. И тоже лежала в больнице с тяжелым диагнозом. Её единственный сын живет за границей. И тоже прилетел к матери перед самым её уходом. Когда самолет приземлился в Москве, ему сообщили, что мама умерла. Не успел…

- Я очень переживаю из-за Инны Чуриковой, я её хорошо знала. Такая талантливая, интеллигентная, она приезжала на гастроли в Тбилиси. Мы встречались. Она необыкновенная актриса и человек. А с кем я дружу по-настоящему - это с Алисой Фрейндлих. Обожаю её, она мне по духу очень близка. Когда она болела, я чуть с ума не сошла, так за нее переживала. Звонила ей постоянно…

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