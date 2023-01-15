"Хочешь быть счастливым - люби": Инну Чурикову принимали за юродивую и требовали не пугать ей детей, а она все равно стала великой

Инна Чурикова в фильме "Начало" Фото: кадр из фильма

В советском кинематографе не было другой актрисы, умеющей так виртуозно дурковать, как это делала Инна Чурикова. Она стала мемом еще до возникновения слова "мем". Кто не вспомнит ее Марфушеньку-душеньку, гнусавящую "маманя" из ранних работ и мать Диванных воинов из "Страны Оз" Сигарева.

Однако она сумела проявить себя не только в комедийном амплуа. Мало про кого из актеров в нашей стране можно сказать: он состоялся, но Чурикова - исключение. История про то, как некрасивая девочка стала великой актрисой - это не только история о гадком утенке, но еще и о том, что может любовь. Рядом с актрисой всегда находились люди, которые поддерживали в ней стремление воплотить мечту.

Неслучайно фраза, которую Чурикова неизменно повторяла во всех интервью, звучала так:

"Хочешь быть счастливым- люби."

Родилась в Башкирии

К сожалению, Инна Чурикова не оставила автобиографии. Единственная биографическая книга, написанная Аллой Гербер, вышла в восьмидесятых годах. Выход книги сопровождался таким скрипом, что по этому поводу шутили: "Читаем биографию Чуриковой как "запрещенку" какую-то".

О детских годах народной артистки известно не так много. Она родилась в Башкирии, в городке Белебей. Кому-то это название покажется знакомым, благодаря бренду "Водка Белебеевская". Как сейчас, так и тогда, в Белебее работал водочный завод.

Творческое начало передалось девочке по женской линии. Бабушка Акулина очень любила петь. Несмотря на то, что в семье было шесть детей, бабушка не пропускала в деревне ни одной свадьбы. "Уходила на несколько дней, чтобы попеть. Потом возвращалась, виноватая, говорила: вот она я. И принималась за домашнюю работу", - вспоминала Инна Михайловна.

Елизавета Захаровна, мать Инны, трудилась лаборанткой в НИИ сельского хозяйства, а по вечерам писала диссертацию по почвоведению. Как вспоминала Инна Михайловна, ее единственными игрушками в ту пору были перемотанная варежка да несколько карандашей, которые мама приносила с работы.

С матерью у Инны были теплые дружеские отношения, а вот об отце Чурикова вспоминала неохотно. Михаил прикладывался к бутылке и деликатностью не отличался. На всю жизнь Инна запомнила эпизод, как во время семейного ужина с котлетами отец вдруг сказал дочери со смешком: "а знаешь, что ты сейчас Борьку съела?". Бросив вилку, девочка кинулась в сарай, но Борьки, хорошенького поросенка с белой челочкой, любимца Инны, там не было.

Родители развелись, когда она еще не ходила в школу. Вместе с мамой они переехали в Москву, где Елизавета Захаровна вышла замуж вторично, но снова неудачно. Второй муж, военный, был любителем ходить налево и однажды, уйдя "на рыбалку", просто не вернулся домой.

Либо дура, либо гений

Мать Инны была уверена, что ее дочь должна стать актрисой. Однако с поступлениями в творческие вузы у Инны не задалось. Девочку с нестандартной внешностью прокатили везде, где только можно. "Вы себя-то хоть видели?" - напрямую спросили в приемной комиссии МХАТа во время экзамена. Чурикова расплакалась. Ей не приходило в голову, что она нехороша собой.

В итоге упорство дочери и настойчивость мамы взяли верх. Чурикову приняли в "Щепку".

"Либо дура, либо гений", - вынес вердикт преподаватель.

Приняли за юродивую, дали милостыню

Видимо, оказалось и то и другое одновременно и доходящая до идиотизма наивность была свойственна не только ее героиням. Однажды в Муроме на репетициях ее приняли за юродивую. Инна стояла возле церкви, когда к ней подошла какая-то женщина, дала плошку кутьи и попросила: "Помолись за моего сына Василия". И, посмотрев с жалостью, добавила. Что ж ты здесь-то стоишь? ты в церковь иди, там тебе и конфет дадут...

Инна, кстати, послушалась, и в церкви честно помолилась обо всех, о ком ее просили, хотя была некрещеная.

Аросева почуяла соперницу

Удивительно, что даже после окончания творческого вуза никто не разглядел таланта и не захотел взять Инну Чурикову. Выпускнице дали направление куда подальше, в Петропавловск-Камчатский. Она бросилась обивать пороги театров. В Малый, куда принимали щепкинцев - не взяли. Очень мечтала в театр Сатиры - дали от ворот поворот. Как вспоминал Марк Захаров, Инна не понравилась ни режиссерам, ни ведущим актерам. (Впрочем, сама Чурикова была уверена, что против нее интриговала Ольга Аросева, не желавшая терпеть конкурентку рядом).

Пристанищем Чуриковой стал ТЮЗ, где работала вместе с Лией Ахеджаковой, с которой они стали большими подругами.

- Ладно бы лисиц и волков играли, а то ведь свиные ножки приходилось изображать! - возмущалась Ахеджакова.

Этот эпизод ее жизни обыграл Глеб Панфилов в фильме "Начало" про несуразную девочку, чудом пробившуюся на роль Жанны Д' Арк.

"Не пугайте Чуриковой детей"

"Какую очередную Марфушу играла бы, если бы не муж-режиссер", - шипели за спиной завистницы и были правы. Даже Никита Михалков признавался, что не видел Чурикову в крупной роли. Она актриса эпизода, причем, комедийного. Однако режиссер Глеб Панфилов не побоялся дать ей большую роль и отстоять кандидатуру Чуриковой на разных худсоветах.

В 24 года она снялась в фильме Панфилова "В огне брода нет".

Была такая песня "Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная. Ты ненакрашенная страшная и накрашенная". Словно про молодых героинь Инну Михайловны спето. Практически в каждом фильме с Чуриковой ее героинь троллили за внешность: "А в России бабы красивые или типа тебя?" "И что в вас муж нашел" и т. д.

Это сейчас Альмодовар снимает страшненьких актрис и все радуются, считая это фишкой автора. В советское время путь к сердцам зрителя был непростым. Зрители завалили инстанции письмами, требуя "не пускать Чурикову на экран", "не пугать Чуриковой детей" и не портить ею же эстетические вкусы молодежи.

Некоторые женщины писали письма лично ей. Часто жалели Инну за то, что у нее три волосинки на голове и по-дружески советовали начать с себя и хотя бы сделать нормальную прическу.

«Когда тебя невзлюбят, потом уже очень трудно разубедить», - говорит одна ее героиня. Однако Чуриковой удалось разубедить и заставить полюбить себя.

Сдавала бутылки, мечтая о Жанне

Чаще всего, рассказывая об Инне Михайловне, демонстрируют кадры фильма "Начало", где Чурикова сыграла себя. В этом кино даже приводятся ее детские фотографии. Неправда там одна. В отличие от Прасковьи, героини фильма, Инне Чуриковой сыграть Жанну Д 'Арк не удалось. Она ждала роли долгие четыре года, отказываясь от других ролей. Дотошно выписывала в тетрадочку все, что касалось Жанны и искренне считала, что они очень похожи. В отчаянии даже написала страшное письмо руководству Госкино о том, что наложит на себя руки от отсутствия движения вперед. Однако ответа не последовало.

Все годы ожидания Чурикова не работала, в материальном плане семье приходилось туго, время от времени даже сдавали бутылки. Но подоспел Марк Захаров. Когда-то он не взял актрису в театр Сатиры, но теперь - предложил место в "Ленкоме".

Актриса с тараканами

Режиссеры стонали: Чурикова была дотошна до занудства. Получив роль, она устраивала допрос с пристрастием о своей героине. И только уяснив все, принималась играть. Удивительное сказал о ней Андрей Кончаловский.

- Она с большими тараканами в голове. Я не считаю, что она гибкая актриса. Ведь гибкая актриса может убедительно сыграть неправду. А у Чуриковой неправда получается ну очень плохо.

Впрочем, если Чурикова верила в то, о чем играет, то хорошо становилось всем. Актеры вдруг начинали играть лучше, чем обычно. Евгений Леонов отзывался о ней как о великолепном партнере, протягивающем ниточки другому.

Куча наград и признание не изменили Инну Михайловну. Ее гример говорила, что в отличие от прочих "звезд", Чурикова всегда оставалась вежливой и деликатной. Операторы, художники повторяли, что с ней не чувствуют себя виноватыми, как это бывает с капризным и взбалмошным талантом. Она понимала, других, замечала и отмечала каждого.

Евгений Миронов вспоминал, как будучи еще совсем юным, решил порадовать актрису петушком на палочке. Пока он охотился за Чуриковой, конфета уже успела растаять и превратилась черт знает во что.

- Ой, какая прелесть, - сказала Чурикова, увидев подарок. И, конечно, приняла его.

При всех своих особенностях, была Инна Михайловна очень вынослива как актриса. Например, для роли Марфушеньки из "Морозко" ей пришлось с аппетитом хрупать луковицы, подкрашенные под яблоки. И ничего, уплетала так, что никто и не заметил подвоха. А когда пришлось нырять в болото, Чурикова сделала это первой и долго стояла в воде, пока остальные актеры дрожали от страха, переругивались и боялись пиявок. А в спектакле "Аудиенция" ей приходилось преображаться в 24-летнюю девушку. И это почти в восемьдесят!

О сходстве с Яной Чуриковой

Многих до сих пор волнует вопрос, родственники ли Яна и Инна Чуриковы. Обе женщины всегда наотрез отрицали свое родство, но им никто не верил. И дело не только в одной и той же фамилии: Инна и Яна похожи как две капли воды. Пристально осмотрев фотографии, стоматологи сети убедились, что у Яны и Инны Михайловны даже форма резцов одинаковая. Однажды женщины ради шутки разыграли трогательную сценку после спектакля. Яна бросилась к Инне с криком "мама", а та, завопив "дочка", заключила однофамилицу в объятия.

Но, вопреки подозрениям, и дочерью Яна быть никак не может. У Инны есть родной сын Иван, который младше Яны всего на несколько месяцев.

И тем не менее, какой-то родственницей Яна точно может быть. Все-таки в семье матери Инны было шестеро братьев и сестер, да и отец, уйдя от матери, завел себе новую семью. Однако все, что касается родственников Инны - покрыто тайной.

Нет, не принцесса, а королевна

"Нет, не принцесса. Королевна", - убежденно говорила мать Марфуши и как в воду глядела. Одной из последних ролей Чуриковой стала роль королевы Елизаветы II в спектакле "Аудиенция". Существует британская версия спектакля, где играет блистательная Хеллен Миррен, но наша Инна Михайловна не то чтобы превзошла, но сделала Елизавету иной, более чудаковатой и близкой.

Когда Глеб Панфилов рассказывал британскому сценаристу Питеру Моргану, что на его "Аудиенции" опять был аншлаг, последний махал рукой: "Да причем тут я, ваша Чурикова может просто сидеть на сцене и все равно будет куча народу".

Многие заметили странное совпадение: Елизаветы Второй не стало в начале сентября прошлого года, и с того же времени последовала отмена "Аудиенции" на сцене театра Вахтангова из-за болезни исполнительницы главной роли.

Знаменитые фразы Чуриковой

— Птицу можно руками. А вы ухаживайте за мной, ухаживайте… ("Начало")

— Хотите сниматься в кино?

— Бабой Ягой?

— Что будем делать?

— Кинопробы.

— Ну что вы, стоит ли беспокоиться, я и так согласна, без кинопроб. ("Начало")

Прости меня, Васенька, дуру грешную! (Ширли-Мырли)

Пароход вам в рот и баржу вам в зад! ("Курочка Ряба")

Судя по обилию комплиментов, вы вернулись с плохой новостью. ("Тот самый Мюнхгаузен")

Развод отвратителен не только потому, что разлучает супругов, но и потому, что мужчину при этом называют свободным, а женщину — брошенной. ("Тот самый Мюнхгаузен")

Правды вообще не бывает. Да. Правда — это то, что в данный момент считается правдой. ("Тот самый Мюнхгаузен")

Однажды во время интервью Чурикову спросили: Чем отличается современный зритель от зрителя советского.

- Прежде всего, телефонами, - ответила Инна Михайловна. - Они то звенят, то грохочут. Раньше такого не было.

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