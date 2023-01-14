Причина смерти Инны Чуриковой: как великая актриса боролась с болезнью

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в московской больнице Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в московской больнице, куда поступила в начале января. Легенде театра и кино было 79 лет. Инна Михайловна встречала новый год с родными – с мужем Глебом Панфиловым и сыном Иваном Панфиловым. Последнее фото с самыми любимыми мужчинами в жизни в соцсетях Инны Чуриковой как раз новогоднее, оно подписано так: «Мы вместе! Пусть 2023 год будет милостивым!» Этого не случилось. 4 января Инну Михайловну госпитализировали, а 14 января она ушла из жизни. Для семьи и коллег смерть актрисы стала не только трагическим событием, но еще и неожиданным. Режиссер Глеб Панфилов написал корреспонденту kp.ru: «Вот так вышло. Никто не ожидал…»

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал kp.ru, что ведущая актриса театра умерла в обед 14 января 2023 года: «Случилось несчастье – ушла из жизни великая русская актриса. Болела? Конечно, болела…» Марк Борисович сообщил нам, что на сцену театра Инна Михайловна выходила последний раз около 5 месяцев назад.

Информацию о течении болезни Инны Чуриковой семья и коллеги не раскрывали. Сама Инна Михайловна просила сообщать, что она на плановом обследовании. Однако в сеть попадали фото из больницы, и коллеги порой проговаривались… Трагичная история с переломами началась давно – казалось, что актрису преследует злой рок. В 2011-м году, возвращаясь с гастролей, Инна Михайловна упала, поскользнувшись на мокром полу в аэропорту – был перелом кисти руки. В 2012-м – поскользнулась в гололед у театра и сломала сразу две руки. Зимой 2016-го Чурикова вновь неудачно упала на льду – вновь перелом руки. В 2019 году актрису в Театре «Русская песня» в конце спектакля в перерыве между сменой декораций ослепил фонарь – она оступилась и упала со сцены в зрительный зал, травмы были серьезные – переломы ребер. К счастью, народная актриса восстанавливалась после травм и возвращалась на сцену.

Очередные травмы Инна Михайловна получила в июле 2022 года, тогда актриса после неудачного падения получила переломы ребер, грудины, подвздошной кости. По неподтвержденной информации, которую публиковали СМИ падение произошло из-за нарушений координации – проблем с вестибулярным аппаратом, которые случились из-за кист в головном мозге. С тех пор к работе Инна Михайловна не возвращалась. Однако коллеги рассказывали: Чурикова лечится, так как дали знать старые переломы, восстановится и вернется на сцену.

На Рождество 7 января 2023 года Марк Варшавер говорил с Инной Михайловной по телефону: директор «Ленкома» после этой беседы сообщил, что она в отличном расположении духа, справляется с проявлениями ОРВИ. Инна Чурикова планировала в феврале 2023 года выйти на сцену в спектакле «Ложь во спасение»… Причиной смерти легендарной артистки называют остановку сердца.

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