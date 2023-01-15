Лондон пошлет танки на Украину

Вот такие танки «Челленджер 2», воевавшие еще в Ираке, Лондон готов отдать Киеву. Фото: wikimedia.org

Западное участие в конфликте на Украине вышло на новый виток. Впервые на подмогу киевскому режиму будут брошены современные западные танки - британские. Как сообщила газета The Independent, премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился отправить на Украину 12 танков Challenger 2. Первый эскадрон из четырех машин будет в ближайшее время отправлен в Польшу, а вскоре последуют еще восемь.

Ранее Запад всячески открещивался от возможности поставлять Киеву основные боевые танки, говоря о том, что не хочет повышать таким образом уровень прямого военного противостояния с Россией. Но, видя, как ВСУ терпят поражение, лишившись огромного числа единиц боевой техники, Лондон решился на эскалацию помощи Киеву. Представитель канцелярии Сунака заявил: «Мы ускоряем нашу поддержку Украины путем предоставления военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну».

Позже Британия намерена также выделить Украине около 30 самоходных гаубиц AS90.

Танков Challenger 2 в Соединенном Королевстве было выпущено более 30 штук. Но ни само британское правительство, ни другие страны не спешили закупать эти машины. Небольшую партию их приобрел лишь скромный Оман. Теперь, похоже, применение им найдено.

А вот появившиеся в прессе сведения о том, что Лондон намерен передать Украине еще и четыре вертолета Apache, подтверждения не нашли. Британское минобороны назвало их фейком.