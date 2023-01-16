Пока Дмитрий Назаров оскорблял россиян, государство платило ему миллионы: изнанка русофобского скандала

Артист активно колесил по стране не только с антрепризой, но и с концертами, которые оплачивались из бюджета Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Назаров и его жена-коллега Ольга Назарова на прошлой неделе потеряли работу в МХТ после грандиозного скандала с русофобскими песенками и интервью с критикой спецоперации. А теперь и гастроли актеров по стране под большим вопросом: так, в Нижнем Тагиле уже отменили спектакль "Корень любви", запланированный на 1 февраля.

Между тем, как выяснил сайт KP.RU, до этого артист активно колесил по стране не только с антрепризой, но и с концертами, которые оплачивались из бюджета. Всего у Назарова обнаружилось 28 госзаказов на сумму 6,8 млн рублей, причем, часть из них актер подписал уже после исполнения своих нашумевших частушек.

Так, последний контракт Назарова - концерт "Двенадцать месяцев" 24 декабря 2022 года в Челябинской филармонии, оплаченный из регионального бюджета. За это выступление звезде "Кухни" заплатили гонорар в 197 тысяч рублей. Кроме того, за счет принимающей стороны гастролеру был организован перелет из Москвы и обратно бизнес-классом, трансфер и проживание в люксе четырехзвездочной гостиницы.

За пару месяцев до этого Назаров выступал в Московской филармонии - солировал в концертной программе "Остров сокровищ" (180 тысяч рублей), два дня читал сказку про Винни-Пуха (гонорар за оба выхода на сцену - 360 тысяч).

Участвовал актер и в патриотических концертах. Например, всё в той же Челябинской области в мае 2020 года Дмитрий Назаров выступил на четырех мероприятиях "Накануне победной весны", заработав на этом из бюджета области 900 тысяч рублей. Столичного гостя поселили в гостинице с трехразовым питанием в двухместном номере "люкс". Кроме того, артиста также приглашали на концерты в Воронеже, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Омске...

Напомним, 13 января худрук МХТ Константин Хабенский подписал приказал об увольнении Дмитрия Назарова и его жены. В труппе театра актер состоял почти 20 лет и с отставкой, видимо, так и не смирился. По крайней мере, в комментариях СМИ своё увольнение Назаров отрицал.