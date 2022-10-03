Елена Беркова задушила Дану Борисову

Девушки сразились в экспериментальной спортивной дисциплине — автомобильной борьбе

Драки в YouTube или Rutube стали модным явлением. За это хорошо платят. Это хорошо смотрят. Это позволяет реанимировать интерес к собственной персоне. Некоторые ради таких боев даже всерьез начинают заниматься спортом. Не только мужчины, но и девушки тоже.

Так, довольно давно увлекается грэплингом (разновидность борьбы) Елена Беркова — бывшая участница шоу «Дом-2» и актриса фильмов для взрослых. Поэтому она довольно успешно сражается на полях ютуб-организаций, организующих бои среди ушедших в закат звезд. Очередной жертвой Елены на днях стала бывшая телеведущая Дана Борисова.

Телеведущая сразилась с бывшей участницей «Дома-2» Еленой Берковой

Долго боровшаяся с наркотической зависимостью блондинка собиралась подраться с Машей Малиновской, но в итоге попала в одну упряжку с Берковой. В рамках промоушена Punch Club девушки сразились в экспериментальной спортивной дисциплине — автомобильной борьбе (Car Jitsu). Каждый раунд начинался с того, что соперницы были пристегнуты ремнями к передним сиденьям. А после команды судей быстро отстегивались и начинали душить друг друга.

Смотреть все это было несколько страшновато

— Мы друг друга не травмируем, все будет хорошо, не переживай, — усыпляла интерес доверчивой Даны коварная соперница. А после сигнала от судей начала по-настоящему усыплять телеведущую удушающим приемом. Во втором раунде Борисова постучала наманикюренными пальцами и сдалась. Смотреть все это было несколько страшновато. Однако публика аплодировали и улюлюкала.

Дана объяснила поражение, используя фирменный прием.

— Давайте начнем с того, что я блондинка и в первом раунде не поняла, что надо расстегнуть ремень, — призналась Борисова.