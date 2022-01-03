Назвала "животным"и угрожала пистолетом: Маша Малиновская вызвала на бой Дану Борисову за гонорар в 10 млн рублей

Дана Борисова

Все большую популярность набирают кулачные бои в интернете. Раньше все смотрели рэп-баттлы, теперь — мордобой. На просторах Youtube дерутся Никита Джигурда, Виталий Милонов, Отар Кушанашвили и многие другие.

Пришло время девушек. В промоушен-организации Arena вдруг появились подзабытые телеведущие Маша Малиновская и Дана Борисова. О первой после рождения сына Мирона в 2011 году ничего не было слышно. И Маша решила исправить досадное недоразумение, начав генерировать инфоповоды: в прошлом году призналась, что заморозила яйцеклетку, чуть не села в тюрьму из-за конфликта на автостоянке.

Маша Малиновская

Вторая вернулась из рехаба в Таиланде и уверяет, что последние четыре года не притрагивалась к алкоголю и наркотикам. Тема запрещенных веществ связывает обеих. Если Дана признается честно, что долго сидела на разных препаратах и «перепробовала все», то Маша подобное про себя отрицает.

Несколько лет назад Борисова и Малиновская встретились в эфире у Андремя Малахова, послали друг друга на три буквы, после чего Дана открыто высказывалась о наркотической зависимости Маши. После чего, как уверяет Маша, журналисты ломились в дом к ее матери в Смоленске с расспросами по этой теме, чем довели женщину до гипертонического криза. С тех пор Малиновская мечтает отомстить Борисовой, поэтому (а еще за солидный гонорар) решила разобраться с ней на кулаках.

Дана Борисова

- После возвращения из реабилитации мне захотелось помогать тем, у кого есть проблемы [с наркотиками], - призналась во время «разгорева» боя Дана. - И первыми кандидатурами стали Настя Волочкова, у которой сейчас очень плохи дела, и Маша Малиновская. Я видела, как она в невменяемом состоянии проводила прямые эфиры, и в одном из них заикающимся голосом сказала: «Я наркоманка? Главная наркоманка у нас Дана Борисова!». Поверьте, я давным-давно на это не обижаюсь. У меня полнейшее приятие своего заболевания. Для меня это как комплимент. Поэтому я не обиделась, а увидела, что молодая женщина употребляет, и мне захотелось ее спасать.

Борисова сказала, что Малиновская заблокировала ее во всех соцсетях и продолжает писать про нее гадости.

- Вся эта история сильно повлияла на здоровье моей мамы, - подчеркнула Маша. - Она сильно испортила мне репутацию и карьеру. Этот кусок дерьма оклеветал меня. Меня очень сильно уговаривали прийти сюда. Мне заплатили некоторую сумму, чтобы я согласилась на это. Я категорически не готова к диалогу с Даной, ибо для меня это как пить из лужи. Но я готова испачкать руки в этом дерьме за 10 миллионов рублей. Я сказала все.

Но и это еще не все!

Оказалось, что в студию Малиновская умудрилась пронести через охрану пистолет и угрожала расстрелять Борисову после слов про липосакцию.

Маша Малиновская

- Попросите ее заткнуться про мой жир, иначе я прострелю ей колени, - сказала Маша, положив рядом с собой оружие.Пистолет тут же изъяли, беседа продолжилась.

- Это, конечно, некрасиво было, недоработка охраны, - робко признала Дана. - Это факт неадекватности человека.

Оказалось, что в студию Малиновская умудрилась пронести через охрану пистолет и угрожала расстрелять Борисову после слов про липосакцию.

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