Борис Корчевников об умершем от рака мозга Кикабидзе: "Господь дал ему последнее страдание"

Вахтанг Кикабидзе Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Смерть Вахтанга Кикабидзе в реанимации стала потрясением для его близких. 84-летний артист хоть и сильно болел, но не терял бодрость духа. Он прикладывал все усилия, чтобы о его мучениях никто не знал.

Ближайшая подруга Вахтанга Кикабидзе рассказала о последних часах жизни советского актера. Звезда "Мимино" в последние годы болел раком мозга. "Он был на диализе последние десять лет уже. Видимо, окончательно ресурсы его организма закончились. Он умер в реанимации. Огромное горе", - цитирует Нану Келаптришвили сайт mk.ru.

В России роли Кикабидзе помнят и любят. Но многие сожалеют лишь о том, что великий артист сильно заблуждался и совершал большую ошибку, оттолкнув от себя Россию.

Борис Корчевников как истинно верующий человек опечален смертью актера. "Господь дал перед смертью Вахтангу Кикабидзе понести груз тяжелой болезни. Пишут, что это был рак мозга. Обычно это последнее страдание способно многое открыть человеку - и о мире этом, и о его собственной жизни, и ошибках, и, главное, о мире будущем", - написал телеведущий.

По слова артиста, одному Богу известно, как уходил Кикабидзе. Ведь в этой тайне человек всегда один на один с Богом. "Угасающему в земной жизни уже частично приоткрывается вечность, потому святые советуют не бояться даже убежденному безбожнику, когда он находится при смерти, предложить покаяться и креститься. Бог может принять и на последнем вздохе человека, который всю жизнь его не признавал", - отметил Борис.

В столь скорбный час Корчевникову горько еще и от того, что Кикабидзе не сделал публичного отречения от своих высказываний и клеветы на нашу страну. "Много всего наделал и наговорил. Горько, если он с этим, не раскаявшись, и ушел. Потому что не важно с чего ты начал, важно с чем ты закончил", - размышляет он.

А еще Корчевников вспомнил о той любви, в какой купался Вахтанг Константинович во времена СССР: "Любимый всеми Буба, лауреат Госпремии СССР... Не было Вахтанга Кикабидзе без советского экрана, театра, без русского, любящего его зрителя. Причем наша любовь - так по-евангельски, кажется, покрывала и все его звериные агрессивные заблуждения и поступки... И это не слабость. Это сила моей страны".