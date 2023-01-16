Как живут ямальские оленеводы: в ЯНАО сняли документальный фильм о коренных ненцах

Фото: Роман ШАЛЕНКИН

Ямал – суровый край, где человек веками существовал в гармонии с природой. И сегодня его коренные жители – ненцы - сохраняют уклад и традиции своего народа. Они круглогодично кочуют, преодолевают сотни километров, пасут стада оленей и согреваются от костра долгими полярными зимами. О жизни коренных ненцев в современных условиях рассказывает новый документальный фильм «Один мой день. Профессия – нефтяник».

Проект, подготовленный командой LifeDoc вместе с компанией «Газпром нефть», снимался в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Сейчас в нем живут около 9 тысяч ненцев. Из них четыре тысячи семей кочуют по тундре со стадами оленей.

Фото: Роман ШАЛЕНКИН

В тундре оленеводы чаще всего соседствуют с современными нефтегазовыми промыслами. Ведь ЯНАО – один из главных добывающих регионов России. Нефтяники и ненцы живут и работают в гармонии – масштабные проекты реализуются с учетом интересов коренного населения. Специалист по работе с коренным населением предприятия «Меретояханефтегаз» Афанасий Тэсида – коренной ненец. Сегодня он является связующим звеном между нефтяниками и жителями тундры.

Предприятия оказывают помощь в рамках ежегодных соглашений с регионами о социально-экономическом сотрудничестве. Нефтяники привозят топливо, еду, технику, подарки детям к праздникам. Интересы оленеводов учитываются и при строительстве новых трубопроводов. В них устраивают арки, через которые стада проходят по сложившимся веками маршрутам.

Фото: Роман ШАЛЕНКИН

«В компании на стадии строительства предусматривают переходы, которые позволяют диким животным и оленям производить многовековую миграцию. Трубопроводы у нас наземные, это препятствие для диких животных на определённой высоте. Мы же сделали арки более высокими, выше роста человека. Всего в этой местности семь арок, через которые свободно перемещаются животные», - рассказал начальник нефтепромысла «Меретояханефтегаза» Дмитрий Артюхов.

Фото: Роман ШАЛЕНКИН

Олени по-прежнему считаются у ненцев самым надежным видом транспорта. У каждого животного свое предназначение: есть тяжеловозы и скоростные, есть специальные олени, способные перевозить грузы на дальние расстояния, и красавцы, которых наряжают в парадную упряжь. За столетия многовековой уклад жизни оленеводов мало изменился, хотя современность, конечно, вносит в их быт свои коррективы. Например, традиционное жильё ненцев зимой - это балок. Внутри он покрыт оленьими шкурами, сверху – брезентом, которого раньше у ненцев, конечно, не было. А недавно нефтяники передали семье оленеводов новенький дизель-генератор, и теперь на стоянке всегда есть электричество.

Подробнее – в документальном фильме «Один мой день в ямальской тундре».