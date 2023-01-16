В 2022 году более 70 экспортеров воспользовались онлайн-услугой «Страхование. Отсрочка платежа для МСП» в ЭКСАР, доступной благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Всего было заключено 90 договоров страхования. Чаще всего страховали экспорт в страны СНГ. Самые популярные направления — Белоруссия, Казахстан, Армения и Узбекистан. Услугой также пользовались компании, экспортирующие в Европу, страны Персидского залива, Африки и Южной Америки. Самая распространенная продукция — продукты питания, оборудование, запчасти и строительные материалы. Еще застраховали лекарственные препараты, медицинское оборудование, мебель, сельскохозяйственную продукцию, обувь, косметику, текстиль, упаковочные материалы, химикаты и удобрения. Отсрочку платежа для МСП можно оформить на платформе «Мой экспорт». Для этого достаточно заполнить один документ: заявление.

Кроме того, по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», российский бизнес может обратиться за господдержкой и в оффлайн-формате. За 2022 год Центры поддержки экспорта в 82 регионах России помогли более чем 25 000 компаний МСП (малого и среднего предпринимательства), каждая десятая при их участии заключила экспортный контракт. Об этом рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

«Главное в нашей совместной с регионами работе — то, что в субъектах федерации и в стране в целом создаются необходимые условия для развития несырьевого неэнергетического экспорта, формируется эффективная инфраструктура поддержки экспорта и обеспечивается доступ экспортеров к инструментам поддержки на федеральном и региональном уровне в непростых современных условиях», - генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Одной из важных задач в рамках реализации национального проекта в 2022 году было внедрение в регионах Регионального экспортного стандарт 2.0: не менее 13 инструментов стандарта в 60 регионах. Эти меры стимулируют развитие экспорта и предпринимательскую активность экспортеров. Это единственный показатель национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в достижении которого принимают участие все российские субъекты. По итогам года РЭЦ и регионы успешно справились с поставленной задачей, совместно решали возникающие проблемы, своевременно реагируя на внешние запреты и ограничения, оперативно внося изменения как в сам документ Стандарта, так и в паспорт федерального проекта, адаптировав положения Стандарта и критерии его внедрения под современные условия.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать). Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает сервис цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.