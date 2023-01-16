Отказывалась давать Киеву танки: почему в Германии «съели» министра обороны Ламбрехт

Ламбрехт сама попросила об отставке Фото: REUTERS

В понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил главу военного ведомства страны 57-летнюю Кристину Ламбрехт. Она сама попросила об отставке, объяснив это тем, что пресса постоянно перемывала ей кости, не давая сосредоточиться на развитии армии. Последний скандал разгорелся аккурат в Новый год, когда Ламбрехт вовсю раскритиковали за то, что она говорила о боевых действиях на Украине на фоне праздничного салюта в Берлине.

Но с заменой министра возникла неожиданная проблема. Дело в том, что Шольц, придя к власти, пообещал, что половина его правительственной команды будет состоять из женщин. Унаследовать по квоте пост министра обороны теперь тоже должна дама. Однако подходящих кандидатур пока не слишком много. В германской прессе на освободившуюся должность прочат уполномоченного Бундестага по вопросам обороны Еву Хёгль.

Между тем некоторые эксперты полагают, что Кристину Ламбрехт «съели» неслучайно. Она хоть и выступала на словах в поддержку киевского режима, но на деле занимала более реалистичную позицию. Например, признавала, что возможности Бундесвера по поставкам оружия Украине из своих резервов исчерпаны. Или отказывалась санкционировать передачу Киеву танков «Леопард» и БМП «Мардер», поскольку сама Германия испытывает острый дефицит тяжелой техники, необходимой для обеспечения национальной безопасности. Многим ястребам в ФРГ, не говоря уж о кураторах из Вашингтона, столь осторожная политика казалась неприемлемой. Германию, которая после окончания холодной войны, резко снизила расходы на оборону, вновь хотят милитаризировать, надеясь, что это усилит потенциал НАТО в противостоянии с Россией. Та же Хёгль недавно горячо поддержала идею о выделении 20 миллиардов евро для закупок дополнительного количества боеприпасов.

Но даже если она, или кто-то еще из воинствующих персонажей возглавит оборонное ведомство, быстро отправить «Леопарды» на Украину не получится. Производящий их немецкий концерн Rheinmetall сообщил, что поставки будут возможны не раньше следующего года. Это время необходимо для ремонта уже списанных машин, которые и должны отправиться на восток. А новые образцы Берлин передавать Киеву не собирается, потому что современных танков «Леопард 2» у ФРГ пока только 22 штуки. Правда, Польша уже сейчас готова поставить на Украину имеющиеся у нее немецкие танки. Но для этого требуется разрешение властей Германии. До сих пор они его не давали. Но со сменой министра обороны кое-что может измениться.