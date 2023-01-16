«Помню, как ощутил ее нежное объятие»: тайны романа Джины Лоллобриджиды и русского художника Ильи Глазунова

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида, конец 1950-х. Фото DPA/ PHOTAS

Лоллобриджида – одна из знаменитейших актрис планеты. В 50-е ее называли ««Самой красивой женщиной в мире» (по одноименному фильму, где она сыграла главную роль), секс-символом модного итальянского кино.

В СССР она впервые прилетела в 1961 г. На II Международный Московский кинофестиваль. На приеме у министра культуры СССР Екатерины Фурцевой итальянка сняла Юрия Гагарина, первого космонавта планеты! Не подумайте чего, просто сфотографировала. Уже тогда кинозвезда увлеклась фотографией. Модный наш поэт Андрей Вознесенский, принимавший Джину в Переделкино, посвятил гостье стихи:

Лоллобриджиде надоело быть снимаемой,

Лоллобриджида прилетела

вас снимать.

Бьет Переделкино колоколами

на Благовещенье и Божью мать!

Она снимает автора, молоденькая

фотографиня.

Автор припадет

к кольцу

с дохристианскою эротикой,

где женщина берет запретный плод.

Благослови, Лоллобриджида, мой порог.

Пустая слава, улучив предлог,

окинь мой кров, нацель аппаратуру!

Поэт полу-Букашкин, полу-Бог...

Юрий Алексеевич Гагарин и Джина Лоллобриджида на II Московском международном кинофестивале. Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

В тот первый свой визит в Москву Джина ошарашила организаторов фестиваля просьбой устроить встречу с молодым художником Ильей Глазуновым, чтобы заказать ему портрет. Живописец считался тогда антисоветчиком, имел большие проблемы с выставками, мастерской, жильем. Но отказать кинозвезде не могли.

- Я был сразу пленен красотой и обаянием Джины, - рассказывал KP.RU Илья Сергеевич. - С восхищением воскликнул: «Именно такие красавицы, как вы, и вдохновляли великих мастеров Возрождения!» Времени было мало, на следующий день Джина возвращалась в Италию. Я сделал графический рисунок гостьи. Она подарила свою фотографию с надписью: «Я встречала многих художников, но никому из них не удавалось поразить меня... Пусть же фото хранит память обо мне и мою любовь».

Июль 1961 года. Итальянская актриса, телеведущая Сандра Мило и советский художник Илья Сергеевич Глазунов в мастерской художника во время создания портрета. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

- Ходили слухи, что актриса влюбилась в вас.

- Признаюсь, и я был влюблен в Джину. Устоять перед ее чарами невозможно. Когда расставались, она сказала, что хотела бы иметь портрет маслом. Я ответил, что есть только две возможности - она остается в Москве, либо я приеду в Рим. Третьего не дано. Но в Москве она не могла остаться. Ну, а я даже представить тогда не мог, что попаду когда-нибудь в Италию. Я не был членом Союза художников, так, невыездной диссидент, чьи картины не помогали строить коммунизм.

Однако Джина, вернувшись на родину, проявила невиданную энергию. Подключила всемирно известных режиссеров Лукино Висконти, Федерико Феллини, Джузеппе де Сантиса, Эдуардо де Филиппо, писателя Альберта Моравиа, других деятелей культуры Италии. Два года они вместе с Лоллобриджидой атаковали советское правительство, пока меня не выпустили в Рим.

- Как вас встретила Джина?

- Под Римом у нее красивый старый особняк, утопающий в зелени. На Аппиевой дороге, по которой когда-то маршировали отряды Спартака. Джина выпорхнула из дома, я бросился ей навстречу, оставив на мраморных плитах у входа свой чемодан из Военторга. Ощутил ее нежное объятие. «Наконец-то ты здесь! Мы победили! Мир для тебя открыт!» Мы долго выбирали, в каком платье писать портрет. У нее было столько нарядов! Наконец, остановились на розовом атласном, в котором она снималась в историческом фильме времен Наполеона.

- Вы могли навсегда остаться на той вилле, Илья Сергеевич!

- Мог. На эту тему со мной деликатно говорили Феллини, Висконти. Предлагали выбрать свободу. И Джина не понимала, почему я возвращаюсь в Москву, фактически, в тюрьму. Но я вернулся.

Джина Лоллобриджида в Москве не расставалась с фотоаппаратом. Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

- Никогда не жалели потом?

- Нет. Мой отец, историк Сергей Федорович Глазунов, дружил со знаменитым социологом Питиримом Сорокиным, которого ныне изучают во всех университетах мира. В 1922-м тот сказал: «Сережа, Россия перестала быть нашей. Уедем!» Сорокин осел в Америке. Позже даже возглавил Социологическую Ассоциацию США. А отец остался. Умер в блокаду. Как я мог предать его память?

А у Джины на вилле остался мой портрет. В Риме с большим успехом прошла моя выставка. Вернувшись в Москву, я был принят, наконец, министром культуры СССР Фурцевой. Дерзнул попросить у нее выставку и чердак под мастерскую. Чердак в сорок квадратных метров получил. И выставка состоялась в единственном не подчиненном Союзу художников СССР зале Манежа. Правда, в служебном помещении, с черного хода. Но ее закрыли через 5 дней по требованию партбюро Московского отделения Союза художников.

Глазунов считал поездку к Джине Лоллобриджиде весной 1963 г судьбоносной. Позже Папа Римский, президенты, премьеры, короли, министры, звезды мирового кино считали за честь иметь портреты кисти русского художника. Рисовал он и самых знаменитых женщин планеты. Индиру Ганди, Клаудиу Кардинале, Джульетту Мазину, Беату Тышкевич... Но портрет Джины был первым.

Сама Лоллобриджида уже в 70-х стала отходить от кино. Всерьез занялась фотографией, скульптурой. В 2003 г выставка ее скульптурных работ с успехом прошла в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве.

Джина Лоллобриджида в Шереметьево, 2003 г. Фото Федора Савинцева (ИТАР-ТАСС).

Тогда-то она вновь встретилась с Глазуновым. Спустя сорок лет. Посидели, вспомнили молодость...

Народный художник СССР Илья Сергеевич Глазунов умер в 2017 г. Ему было 87. В сентябре 2022 г Лоллобриджида упала на той самой вилле, где когда-то русский художник рисовал ее портрет. Перелом бедра, сложная операция. 16 января 2023 г великая актриса скончалась. В 95. Они обязательно встретятся на небесах.