Вот и закончилась череда святок, новогодне-рождественские даты завершаются большим праздником - Крещением (или по-другому Богоявлением). Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот и закончилась череда святок, позади остался и Крещенский сочельник, новогодне-рождественские даты завершаются большим праздником - Крещением (или по-другому Богоявлением). Торжество является непреходящим двунадесятым — одним из важнейших в жизни верующего человека. Не забудьте поздравить с ним своих близких.

ДАТА КРЕЩЕНИЯ

Крещение в 2023 году, как и всегда, отмечается 19 января. Согласно Евангелию именно в этот день пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. В тот момент отверзлись небеса, и явил Бог свой Свет миру. Поэтому еще одно название этого дня - праздник Светов. В песнопениях праздника говорится, что «всякий кропящий водой должен получать исцеление и благословение Божие». 19 января до сих пор можно увидеть еще одно из чудес - как воды реки Иордан поворачивают «вспять». Это знамение повторяется ежегодно - Иордан впадает в Мертвое море, но в праздник Крещения река течет в обратную сторону, и вода становится соленой!

ТРАДИЦИИ И ПРАВИЛА ПРАЗДНИКА: КАК ПРАВИЛЬНО ОКУНАТЬСЯ И КАКАЯ ВОДА СЧИТАЕТСЯ СВЯТОЙ

Священник московского храма во имя Святителя Николая Чудотворца в Отрадном, отец Николай Бабкин, рассказал KP.RU что в Крещение самое главное:

ВСЯКАЯ ЛИ ВОДА СВЯТАЯ?

- На Крещение освящается водное естество, а не все канавы и лужи. Некоторые верят, что, согласно народным приметам, в ночь на Крещение даже вода в кране становится святой. Из-за таких суеверий в России всё больше квартир с немытыми полами и нестиранным бельём. Благодать дает Господь Бог, а не ЖЭК. Иисус на Иордане прикоснулся к водной стихии и освятил ее. В знак этого на Крещение священники ходят на источники и освящают воду в церквях.

Освященную воду надо принимать от церкви, от Христа, а не через водопровод. В советское время не все верующие могли прийти в храм, да и храмов было мало, вот и приходилось набирать воду из крана. Сейчас храмы открыты и нет нужды набирать воду по ночам у себя дома.

ОКУНУЛСЯ – ОБНУЛИЛСЯ?

- Крещенские купания - это народная традиция, не предписанная Церковью. Каждый вправе иметь своё мнение насчет крещенских купании . Эту традицию можно считать благочестивой , если купание проходит с молитвой и без матерной брани. Нет ничего сакрального в самом погружении. Грязь души в проруби не смоешь.

Купание на Крещение можно считать символом обновления, если после этого стараться вести жизнь так, как заповедал Христос. Нет ничего христианского в желании проверить себя на прочность в проруби или «почиститься от грехов». А без подготовки - это опасно для здоровья.

СКОЛЬКО ХРАНИТСЯ ВОДА?

- Давайте скажем прямо. Крещенская вода портится, и нет смысла хранить ее годами. Воду освящают для использования, а не для хранения. Возникает вопрос: если ты не используешь святую воду по назначению, зачем набирал ее?

КОГДА НАБИРАТЬ ВОДУ?

- Нет разницы, когда именно брать воду - на освящении 18 или 19 января. Чин освящения один и тот же.

ВЕДРО ИЛИ ЧУТЬ-ЧУТЬ?

- Главное не забывать, что праздник Светов надо проводить с Богом, а не в очередях за святой водой. Каждый сам выбирает быть ему со Христом или зевакой в храме. Можно набрать крещенской воды и размножить дома с молитвой. И не нужно стараться набрать воды побольше — таскать ее ведрами. И капля море освящает.

КСТАТИ

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